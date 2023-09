Salum critica arbitragem após derrota para Vasco: "Critério não é igual"

Nesta segunda-feira (25), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o América-MG foi derrotado pelo Vasco da Gama em casa e continua em penúltimo lugar na tabela. Após o encerramento do jogo, ocorreu a coletiva de imprensa com o presidente da SAF do América, Marcus Salum, se pronunciando oficialmente antes do treinador Fabián Bustos falar.

Vasco favorecido?

"Eu sou um dirigente com mais de 30 anos de experiência no futebol brasileiro, e vivi durante muitos anos o que está acontecendo hoje no campeonato. Nos últimos cinco anos, passou a ser equilibrado com a entrada do VAR. Infelizmente, o que vimos aqui hoje é a 'operação salva Vasco'. A camisa pesa de novo. Foi uma vergonha o que foi feito com o América, mas para eles não é. Quando vamos reclamar, nem prestam atenção no que falamos."

Sobre o gol do adversário

"O critério não é igual. Se fosse um jogador do América, não o expulsariam [do Vasco]. O América amassou no primeiro tempo, chutou dez vezes, aí expulsaram nosso melhor jogador. No lance anterior ao gol do Vasco, nosso zagueiro sofreu uma falta com a sola pelo Paulinho, a bola foi para o ataque, lançaram a bola e foi o gol. Todo mundo pediu para olhar o VAR, como não era para expulsão? Era falta! Ele tinha que anular o gol."

Análise do jogo para o treinador

"Desde que cheguei, nunca falei da arbitragem, o VAR foi acionado nos jogos contra Goiás, Fluminense, que teve pênalti e não foi revisado para nós. É incrível, incrível. No primeiro tempo fomos muito bem, tivemos várias finalizações, mas não conseguimos converter, dominamos contra uma boa equipe. Não culpo o Vasco, foi o árbitro que marcava um para eles, para a gente não, falta lá e aqui não marcava falta. 15 segundos antes do gol do Vasco, Paulinho chegou com a sola em Ricardo Silva, que poderia ter se lesionado, e todos pararam para reclamar e não deu falta. Eu acho que não tratam nossa equipe como tratam eles. É incrível, incrível! Vejam na TV, houve uma falta de Paulinho em nosso zagueiro, talvez até para cartão vermelho."

"Fomos superiores no primeiro tempo, com todo respeito ao rival, e no segundo tempo é normal que com um a menos não tivemos uma boa aproximação, não tivemos boas finalizações."

Próximo jogo

No próximo jogo, o América-MG encara o Cruzeiro no Mineirão, no próximo domingo (1), às 16h (horário de Brasília), em duelo váldio pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.