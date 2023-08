América-MG bate São Paulo e volta a vencer no Campeonato Brasileiro

Após dez jogos sem vencer, o América-MG voltou a conquistar uma vitória no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, no Independência, o Coelho venceu o São Paulo por 2 a 1.

Mastriani e Rodrigo Varanda marcaram os gols da vitória do América. Alexandre Pato descontou para o Tricolor. Mesmo com a vitória, o Coelho segue na lanterna da competição.

Primeiro tempo morno

O primeiro tempo no Independência foi bem morno. Principalmente por conta da postura dos visitantes. Durante toda a primeira etapa, o São Paulo não deu um chute ao gol.

Já o América, lanterna do campeonato e desesperado na luta contra o rebaixamento, esbarrava nas suas limitações. Mas mesmo assim, levou perigo ao gol do São Paulo.

Na grande chance do primeiro tempo, Danilo Avelar subiu mais alto que todo mundo e cabeceou firme. O goleiro Rafael se esticou todo para fazer grande defesa e evitar o gol.

O América ainda teve outras oportunidades com Rodriguinho, Mastriani e Emanuel Martinez, mas não conseguiu marcar. O goleiro Rafael, com boas defesas, foi o melhor jogador do primeiro tempo.

São Paulo melhora, mas América consegue vitória heroica

Sem ter atacado no primeiro tempo, o Tricolor voltou com uma postura diferente para a segunda etapa. Logo no intervalo, Dorival Jr colocou Lucas Moura no lugar de Juan.

E o São Paulo melhorou e teve as primeiras oportunidades da partida. Mas o América também não estava entregue. Após boa troca de passes pela direita, Mastriani apareceu na pequena área para empurrar para as redes e colocar o Coelho na frente.

O São Paulo foi pra cima. Luciano, Calleri, Wellington e Alexandre Pato entraram na partida. E a partir daí o São Paulo foi outro. E a pressão aumentou após a expulsão de Mastriani. O centroavante do América fez falta por trás em Wellington e recebeu cartão vermelho direto.

O São Paulo cresceu e passou a pressionar. E a pressão surtou efeito. Calleri foi lançado na área e foi puxado por Iago Maidana. Pênalti. Alexandre Pato bateu, Matheus Cavichioli defendeu e, na sobra, o próprio Pato empurrou para as redes para empatar a partida.

O São Paulo teve chances da virada com Lucas e Luciano, mas não conseguiu marcar. E quem não faz leva. Daniel Borges faz grande jogada pela direita e cruzou na área. Rodrigo Varanda chegou batendo e colocou o Coelho na frente novamente.

Depois disso, o São Paulo seguiu pressionando, mas não conseguiu transformar as chances em gol. Fim de jogo. Vitória heróica do América por 2 a 1.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o América-MG chegou a 13 pontos no campeonato, mas segue na lanterna da competição. Agora, a equipe tem um duelo direto contra o rebaixamento diante do Santos, novamente no Independência.

O São Paulo, que recebe o Coritiba na próxima rodada no Morumbi, se manteve na 11ª posição com 28 pontos.