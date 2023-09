Em crise, Santos recebe oscilante Cruzeiro na briga contra o rebaixamento

Nesta quinta-feira (14), a Vila Belmiro será palco do embate entre Santos e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro - confronto que promete agitar a 23ª rodada da competição. Com ambos os times buscando um resultado positivo para suas respectivas trajetórias na temporada, a partida, marcada para 19h (horário de Brasília), é aguardada com grande expectativa pelos torcedores.

Como vem o Santos

O Santos, que atravessa um momento complicado na competição, enfrenta a temida luta contra o rebaixamento. O time comandado por Diego Aguirre vem de duas derrotas consecutivas, frente a Atlético-MG e América-MG, ambas longe de seus domínios. Atualmente ocupando a 17ª posição na tabela, com 21 pontos, o Peixe está apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento. A equipe da Vila Belmiro, contará com o apoio fervoroso de sua torcida, que esgotou os ingressos para ver o Peixe buscando a recuperação.

No entanto, o técnico Diego Aguirre terá desfalques importantes para o confronto. O atacante Soteldo, expulso na partida contra o América-MG, terá que cumprir suspensão, enquanto o zagueiro Alex Nascimento está fora devido a uma fratura no tornozelo. Em contrapartida, o meio-campista Dodi e o atacante Lucas Braga estão de volta ao elenco. Além disso, Aguirre poderá contar com seus novos atacantes Maximiliano Silvera e Alfredo Morelos, que já estão aptos para estrear.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Júnior Caiçara, Joaquim, João Basso e Dodô; Rodrigo Fernández, Jean Lucas e Nonato; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza.

Técnico: Diego Aguirre.

Como vem o Cruzeiro

Já o Cruzeiro, atualmente na 12ª posição da tabela, com 26 pontos, também enfrenta seu próprio desafio. A equipe não conquista uma vitória desde o dia 8 de julho, acumulando três derrotas e cinco empates desde então. Neste jogo, os olhares estarão voltados para a estreia do novo técnico, Zé Ricardo, que assume o cargo após a demissão de Pepa. No entanto, Zé Ricardo não poderá contar com o meio-campista Rafael Elias, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Castan e Marlon; Jussa, Lucas Silva e Filipe Machado; Bruno Rodrigues, Arthur Gomes e Gilberto.

Técnico: Zé Ricardo.

Arbitragem

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Alex dos Santos

VAR: Daniel Nobre Bins.