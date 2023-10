Na briga contra o rebaixamento, Santos goleia Vasco e sai do Z-4 do Brasileirão

Na tarde deste domingo (1), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Vasco da Gama por 4 a 1 em uma Vila Belmiro lotada, com gols de Rincón, Soteldo e dois de Marcos Leonardo. Enquanto Vegetti marcou o único gol dos visitantes.

Chuva de gols

O Gigante da Colina começou pressionando bastante o time mandante nos primeiros minutos, mas aos 10 minutos Marcos Leonardo recebeu um toque por baixo dentro da área e após Daronco consultar o VAR, foi marcado pênalti para os donos da casa, então o camisa 9 que sofreu a penalidade foi para bola e converteu para delírio da torcida santista que estava em clima de final no estádio.

Mesmo atrás no placar, os cariocas se lançaram ao ataque e pressionaram bastante, após bom cruzamento da direita, Vegetti cabeceou forte e a bola passou tirando tinta da trave de João Paulo. A equipe mandante também mostrou sua força e Soteldo chegou batendo cruzado, obrigando Léo Jardim a fazer a defesa.

Aos 30 minutos, em um erro da defesa santista, o centroavante vascaíno roubou a bola de Kevyson, Pec arrancou em velocidade em direção à grande área e rolou para Vegetti que chegou estufando a rede, deixando tudo igual no placar.

Logo depois do empate, o Santos chegou com perigo mas a defesa afastou, na sobra Lucas Lima finalizou por cima do alvo. O time da baixada santista respondeu ao grande apoio dos torcedores e aos 45 minutos na cobrança de escanteio de Soteldo, Dodô desviou para pequena área e o meia Rincón apareceu livre para concluir e aumentar a vantagem.

Os visitantes sentiram o segundo gol e erraram no lance seguinte, resultando em um contra-ataque veloz com Jean Lucas que tocou para Marcos Leonardo chutar de primeira e balançar a rede, fazendo a Vila tremer. Assim os times foram para o intervalo no placar de 3 a 1 para o Peixe.

Confusão e festa na Vila Belmiro

O time do Rei Pelé voltou com o mesmo ritmo da primeira etapa, Soteldo fez uma jogada com muita categoria pela direita e cruzou para o autor de dois gols na tarde marcar mais um, mas que foi anulado depois da análise do árbitro de vídeo confirmar impedimento no lance.

O clima esquentou no campo, Sebástian chegou com muita força em Soteldo que fez uma graça com a bola e os reservas do Santos foram para cima do atleta vascaíno e gerou uma grande confusão entre os jogadores. O tumulto ocasionou seis cartões, Medel foi expulso pelo lado vascaíno, enquanto no lado santista Lucas Lima e Rodrigo Fernández foram para o chuveiro mais cedo. João Paulo, Soteldo e Sebástian receberam cartão amarelo.

Aos 30 minutos, em um contra-ataque puxado por Marcos Leonardo que arriscou de fora da área fazendo o goleiro dar o rebote, na sobra Rincón achou Soteldo entrando na direita, o camisa 10 chutou com força e marcou o quarto gol do time.

O Vasco até tentou esboçar uma reação, mas os mandantes se fecharam e anularam qualquer chance do time carioca. Assim a partida se encerrou com um triunfo santista por 4 a 1.

Situação na tabela

Com essa goleada o Santos sai da zona de rebaixamento e sobe para 15ª colocação com 27 pontos. Do outro lado o Vasco da Gama cai para 16ª posição com 26 pontos e deixa a briga contra o Z-4 acirrada.

Próximos compromissos

O Santos volta a campo no próximo domingo (8) contra o Palmeiras na Arena Barueri, às 16h pelo Campeonato Brasileiro. Já o Vasco da Gama encara o São Paulo no sábado (7), às 18h30 no Estádio São Januário.