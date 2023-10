Fora de casa, Atlético-GO vence Ceará e sobe na tabela

Neste domingo (01), Ceará e Atlético-GO se enfrentaram em jogo válido pela trigésima rodada da Série B. A partida foi disputada no Castelão.

Em um jogo que começou muito bom, porém que perder sua intensidade durante o tempo, o Dragão venceu o Vovô. A derrota tira, quase, todas as esperanças do Ceará de voltar a Série A.

Vitória para encostar no G-4

A primeira etapa começou eletrizante e com os dois times buscando muito o resultado. Logo com um minuto, Lucas Esteves emendou de longe, mas mandou para fora. Os mandantes responderam com Pagnussat, mas Ronaldo defendeu. Aos 4, Erick tentou e a bola saiu. Aos 25 o Atlético-GO pediu pênalti que a arbitragem mandou seguir. Depois disso pouco aconteceu, as duas equipes perderam intensidade e não conseguiram criar mais boas chances de gol.



Na volta do intervalo o jogo voltou a ficar bom. Shaylon isolou uma bola aos 2. Erick também perdeu boa chance aos 3. Aos 8, Nicolas chutou prensado na defesa, a bola foi em direção ao gol e obrigou Ronaldo a fazer ótima defesa. Apenas aos 11 saiu com a primeira finalização do Dragão quando Matheus Peixoto chutou e André Luiz defendeu. Aos 22, Depois de um chutão no meio campo o próprio Matheus Peixoto ajeitou e Luiz Fernando chapou bonito para abrir o placar. Depois do gol o Ceará esfriou e os visitantes ficaram muito perto de fazer o segundo, quem impediu de acontecer foi André Luiz.



Próximos confrontos e tabela

Com a vitória o Dragão chegou a 50 pontos e encostou no Guarani, primeiro time no G-4, que está com 53 pontos. Na próxima rodada o time de Goiânia enfrenta o Ituano dentro de casa.

O Ceará com derrota da um possível adeus a chance da volta para a Série A. O time se encontra em décimo primeiro com 42 pontos, onze atrás do primeiro na zona de acesso com apenas 8 rodadas restantes. Na próxima rodada a equipe cearense enfrenta o CRB fora de casa.