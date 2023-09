Atlético-GO vence Juventude em casa e se aproxima do G-4 da Série B

Na tarde deste domingo (10), Atlético-GO e Juventude mediram forças em duelo válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O palco da partida foi o Estádio Antônio Accioly, casa do Dragão, que bateu a equipe gaúcha por 3 a 0.

Com a vitória conquistada, o time comandado por Jair Ventura assumiu momentaneamente a 8ª posição na tabela com 44 pontos conquistados. Além disso, alcançou a marca de seis jogos sem saber o que é perder. O Alviverde é o 7° colocado na classificação, com os mesmos 44 pontos somados.

Vale ressaltar que Luiz Gustavo é baixa confirmada para Thiago Carpini no próximo compromisso do Juventude. O zagueiro estava pendurado e tomou o cartão amarelo por falta em Luiz Fernando. Por conta disso, terá de cumprir suspensão.

Primeiro tempo, placar aberto

A primeira etapa iniciou-se com mais chances de gol para os visitantes. Entretanto, aos 36 minutos, os atleticanos abriram o marcador. Na descida rumo ao ataque, Dodô efetuou ótimo passe na direita para Shaylon, que cruzou na pequena área.

Gustavo Coutinho estava no lugar certo e na hora exata, o camisa 9 só empurrou para o fundo da rede, 1 a 0. Foi o 12° gol do atacante na segundona, artilheiro isolado da competição.

Após o tento atleticano, os donos da casa dominaram a partida e tiveram grande oportunidade de ampliar o resultado nos acréscimos. Primeiro, Alix Vinicius tentou de cabeça, porém a finalização parou nas mãos de Thiago Couto, arqueiro do Papo. No rebote, Luiz Felipe arriscou o chute, mas a zaga adversária evitou o perigo afastando de baixo da trave.

Segundo tempo

A etapa final foi de supremacia dos mandantes, que controlaram as ações e não deixaram os adversários chegarem a sua área. Com o placar favorável e pressão constante, foi só questão de tempo para que outra bola morresse no fundo do gol defendido por Thiago Couto.

Aos 26 minutos, Luiz Fernando ampliou para o Atlético-GO. A cobrança de escanteio pelo lado direito parou na cabeça do camisa 11, que de "peixinho" fez o 2 a 0.

Em jogada envolvente, Matheus Peixoto rolou para Gabriel Baralhas, que com uma linda finta livrou-se da marcação e de perna direita fechou o caixão, 3 a 0 para o Dragão.

Nos acréscimos, o Juventude teve um pênalti a seu favor. A bola bateu no braço de Alix Vinicius, o zagueiro até chegou a tomar o cartão, mas o árbitro foi para o VAR e cancelou a penalidade máxima para o Verdão.

Agenda das equipes

O próximo compromisso do Atlético-GO será contra o Botafogo-SP no sábado (16), a partir das 17h (horário de Brasília) a bola rolará em Ribeirão Preto.

Por sua vez, o Juventude atuará em seus domínios, o rival da vez será o CRB. O embate também acontecerá no sábado (16), o pontapé inicial será dado às 18h (horário de Brasília). Ambos os jogos são válidos pela Série B do Brasileirão.