Em bom momento com Guarani, Matheus Barbosa ressalta foco para reta final da Série B: “Pés no chão”

Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Guarani chega na reta final da Série B em bom momento. O Bugre vem de triunfo de virada sobre o Novorizontino, por 2 a 1, e a oito rodadas do fim, ocupa o G4 do Brasileirão.

Quem colabora para a sequência positiva é o volante Matheus Barbosa. Presente em 25 dos 30 jogos que o Guarani fez nesta Série B, ele tem a melhor média de interceptações (2) e a segunda de desarmes (1,6) da equipe, de acordo com a plataforma SofaScore.

“Feliz por conseguir ajudar o time, mas o mérito é sempre do coletivo. Conquistamos uma vitória expressiva na última rodada, que mostrou o poder de reação da nossa equipe. É algo que dá uma motivação extra para os próximos desafios, mas seguimos com os pés no chão”, disse o jogador.

O Guarani volta a campo no próximo sábado (7), às 18h, quando recebe o Vila Nova pela 31ª rodada da Série B. Assim como foi diante do Novorizontino, este será um confronto direto pelo G4.

“Sabemos que vão ser oito finais, mas nosso foco segue jogo a jogo. Agora é trabalhar ao longo da semana para fazer uma grande partida no sábado. Contamos com o apoio do nosso torcedor para buscar mais um resultado positivo”, concluiu Matheus Barbosa.