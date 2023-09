Com primeiro tempo intenso, Londrina e Ituano ficam no empate pela Série B

Nesta quinta-feira (14), em partida válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Municipal Jacy Scaff (Estádio do café), Ituano e Londrina ficaram no empate de 2 a 2, com dois gols de Matheus Cadorini pelo lado paulista e pelo lado paranaense, João Paulo e Paulinho Moccelin marcaram.

O primeiro tempo houve muita intensidade dos dois lados, resultado em quatro gols, dois para cada lado. Já no segundo tempo, os times até tentaram, mas pararam nos goleiros e mantiveram um ritmo bem abaixo dos primeiros 45 minutos, assim ficando com um ponto cada.

Primeiro Tempo

O jogo começou quente, com os visitantes partindo para o ataque com Yann Rolim que cruzou para grande área, encontrando Matheus Cadorini que apareceu cabeceando com estilo e estufou a rede.

O tubarão tentou uma reação de cara, mas acabou parando no goleiro Jefferson Paulino, Moisés Gaúcho apareceu livre para cabecear, fazendo o goleiro defender a bola.

Mesmo com forte pressão da equipe mandante, o Galo conseguiu ampliar a vantagem, Yann Rolim encontrou ótimo passe entre a marcação, encontrando Matheus Cadorini dentro da área, tendo o trabalho de empurrar para dentro do gol e comemorar.

Com um placar folgado, os paulistas diminuíram o ritmo enquanto o Londrina se lançou ao ataque e conseguiu um pênalti, João Paulo ajeitou e converteu, finalizando no centro da meta e diminuindo o placar.

Com uma pressão extremamente forte dos donos de casa em busca do empate nos últimos minutos da primeira etapa, Iago Dias cruzou e Paulinho Moccelin finalizou e deixou tudo igual no Paraná. Indo ao intervalo no 2 a 2.

Segundo tempo

Perdendo a intensidade dos primeiros 45 minutos, o confronto na segunda etapa teve mais posse de bola, mesmo assim o Londrina quase virou a partida com Iago Dias que apareceu livre, após boa jogada e buscou a finalização no canto, mas parou no paredão adversário.

O meia Yann Rolim que possui muita categoria, recebeu bom passe e arriscou de longe, a bola passou com perigo, mas saiu pela linha de fundo.

Em seguida, Hélio Borges invadiu a área pelo lado direito, após belo passe de Wesley Pomba, chutou com categoria, e a bola saiu para fora da meta.

Entrando após o intervalo, Garraty deu um susto na marcação paulista, em um chuto forte de linga distância, fez o arqueiro voar no canto esquerdo para evitar o terceiro gol.

Mesmo tentando de fora ou com bolas longas, as duas equipes estavam com a defesa bem fechada e mantiveram o empate de 2 a 2, assim distribuindo um ponto para cada lado ao final do duelo.

Situação na tabela

Com o empate, Ituano chegou aos 33 pontos e se manteve na 13ª colocação, já o Londrina continua em 19º lugar na zona de rebaixamento com 21 pontos e ficando cada vez mais longe de se manter na Série B.

Próximos compromissos

O Tubarão volta a jogar no sábado (23) contra o Sport Recife, às 20h45, na Ilha do Retiro. Enquanto o Galo entra em campo na próxima sexta-feira (22), às 21h30 no Estádio Novelli Júnior.