Palmeiras encara Grêmio pelo Brasileirão antes de semana decisiva na Libertadores

Na noite desta quinta-feira (21), em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Grêmio na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 21h30 (horário de Brasília). As duas equipes brigam no G-4 e tentam os três pontos para encostar no líder Botafogo.

O time mandante vem de um empate cheio de gols contra o Corinthians, em 4 a 4, na Neo Química Arena, pela 15ª rodada que havia sido adiada. Os sulistas ocupam a 4ª colocação, somando 40 pontos. O Verdão chega de uma vitória heroica por 1 a 0, contra o Goiás no Allianz Parque, ficando em segundo lugar da classificação com 44 pontos.

O Tricolor Gaúcho teve compromisso na segunda-feira (18), enquanto o time paulista possui mais tempo sem entrar em campo, já que seu último duelo foi na sexta-feira (16). Os dois treinadores prometem jogar com força máxima, sem poupar nenhum atleta, mesmo que o Palmeiras tenha um jogo decisivo na próxima semana pela Copa Libertadores.

O retrospecto entre as duas equipes nos últimos cinco confrontos é totalmente favorável para o lado paulista, tendo cinco triunfos contra nenhum dos gaúchos. O último duelo foi realizado no primeiro turno desta edição do Campeonato Brasileiro e encerrou com vitória palmeirense por 4 a 1, dentro de casa.

Grêmio

O técnico não terá o volante Carballo que fica fora por lesão, mas por outro lado, Pedro Geromel treinou normalmente e está relacionado para o duelo.

Palmeiras

O comandante não contará com o atacante Dudu que trata de uma grave lesão e o meia Atuesta que passa por transição física. Mas terá a volta de Murilo que estava suspenso e possivelmente de Luís Guilherme que se recuperava de lesão.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Pedro Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Nathan (Galdino), Cristaldo e João Pedro Galvão; Luís Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG)