Com dois de Calleri, São Paulo vence Corinthians de virada no Morumbi

Na noite deste sábado (30), o São Paulo, de virada, venceu o Corinthians por 2 a 1 no Morumbi, em partida válida pela 25° rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Jonathan Calleri para o time mandante, enquanto Romero foi quem abriu o placar do jogo para os corintianos.

Corinthians sai na frente logo no início, mas forte pressão tricolor é suficiente para a virada

O São Paulo, que ainda vive clima de festa com o título da Copa do Brasil, foi muito superior nos primeiros 45 minutos e mesmo saindo atrás logo nos primeiros minutos, foi capaz de reverter a desvantagem na primeira etapa.

Aos 2 minutos de jogo, em pressão bem feita do Corinthians na saída de bola do time mandante, ainda na intermediária, a bola ficou nos pés de Angel Romero, que finalizou forte da intermediária e abriu o placar. Com a intenção de não frustrar os mais de 50 mil tricolores presentes no Morumbi, o São Paulo, então, foi pra cima e passou a encontrar ótimas oportunidades de gol.

A primeira deles aconteceu aos 16 minutos, quando Rodrigo Nestor, pela esquerda de ataque, cruzou na segunda trave e encontrou Wellington Rato, que cabeceou contra o chão e a bola foi pra fora. Aos 27, Rato bateu falta na área, e após um bate rebate causado pela defesa visitante, Pablo Maia recebeu livre na área e finalizou exigindo boa defesa de Cássio.

O São Paulo era bastante superior a essa altura e o primeiro gol foi acontecer aos 39 minutos, quando Lucas cobrou escanteio na segunda trave, Nestor finalizou e Calleri, no meio da rota, desviou a finalização, superando o arqueiro corintiano. Pouco tempo depois, aos 46, Calleri recebeu de Alisson, e na pequena área finalizou para virar o jogo.

Com vantagem no placar, São Paulo fica menos com a bola, mas empilha oportunidades

O Corinthians, que durante toda a temporada tem sido marcado pela dificuldade de criação, nessa partida voltou a apresentar os problemas. Os 57% de posse de bola na etapa final representaram um Timão que trocava passes, mas não conseguia ferir o São Paulo, que por outro lado, mesmo tendo menos posse, criou diversas chances para sair do Morumbi com um placar mais elástico.

A primeira oportunidade clara da segunda etapa veio em jogada espetacular de Lucas Moura, que aos 10 minutos conduziu da intermediária defensiva até o campo de ataque e finalizou forte, mas parou em nova intervenção de Cássio. Aos 20, Lucas driblou dois, mas em divida com Roni, a bola sobrou para Alisson tentar de fora da área e fazer o goleiro corintiano trabalhar novamente.

Aos 44, Michel Araújo saiu em contragolpe e tinha auxílio de Calleri contra apenas um defensor corintiano. No entanto, no lance Michel carregou até a entrada da área e decidiu tocar para Wellington, que vinha chegando de trás, mas finalizou sem jeito para fora.

Agenda

Com a vitória, o São Paulo chega a 34 pontos e encerra a primeira parte da tabela, na 10° colocação. O próximo confronto da equipe comandada por Dorival Júnior será contra o Vasco da Gama em São Januário, no próximo sábado (07) às 18h30 pelo Brasileirão.

O Corinthians, com o revés, se mantem com 30 pontos na tabela e aparece na 12° posição. O próximo jogo será contra o Flamengo na Neo Quimica Arena, no próximo sábado (07) às 21h pelo Campeonato Brasileiro.