Alvo do Botafogo, Marcos Rocha acerta renovação com o Palmeiras

Antes próximo de um acordo com o Botafogo, o lateral-direito Marcos Rocha deve manter seu caminho atual e seguir no Palmeiras. O jogador de 34 deve assinar, nos próximos dias, seu vínculo de ronavação contratual com o alviverde. O novo acordo terá válidade até o final da temporada 2024.

A permanência do atleta passa por um pedido especial do técnico Abel Ferreira, que deseja contar com Rocha para o ano que vem. Multicampeão pelo Verdão, Marcos é liderança importante nos bastidores do clube e considerado essencial para o desenvolvimento de jovens como Kevin, Luís Guilherme e Jhon Jhon.

Interessada em contar com o jogador que defende o clube paulista desde 2018, a diretoria do Botafogo, inicialmente, buscava apresentar uma proposta de duas temporadas ao defensor, desde janeiro de 2018 atuando pela equipe paulista. Com a iminente renovação de Rocha com o Palmeiras, o departamento de futebol do Glorioso seguirá no mercado em busca de outra alternativa para assumir a lateral-direita do clube.

Desde que chegou ao clube, Marcos Rocha disputou 269 jogos, marcando oito gols e conquistou 10 títulos, incluindo duas Libertadores, uma Copa do Brasil e dois Brasileiros. Na atual temporada, o jogador disputou 34 jogos e balançou as redes uma vez.