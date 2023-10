John John lamenta derrota contra o Bragantino: "Tivemos muitas chances para matar o jogo

Neste domingo (01), o Palmeiras enfrentou o RB Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão. O jogo terminou com uma derrota dolorosa para o alviverde, que perdeu por 2 a 1, apesar de ter tido várias oportunidades para vencer.

Jovens promessas participam do gol palmeirense

O primeiro gol da partida foi marcado por Endrick, após uma assistência impressionante de Jhon Jhon. O Palmeiras teve inúmeras chances para aumentar a vantagem no primeiro tempo, mas falhou em transformar essas oportunidades em gols. O Bragantino, por sua vez, soube aproveitar as brechas na defesa palmeirense e conseguiu virar o jogo, com Eduardo Sasha empatando de pênalti no início da seugnda parte e Eric Ramires marcando o gol da vitória no final do segundo tempo.

Jhon Jhon expressa seu lamento pelas oportunidades desperdiçadas pelo time

"Tivemos muitas chances para matar o jogo no primeiro tempo, mas podemos tirar coisas boas e deixar as ruins de lado. Temos um grande jogo quinta-feira, resolver em casa com a nossa torcida. É nisso que pensamos a partir de agora" - disse o jogador, destacando a importância de focar no próximo desafio.

Próximos jogos do verdão

O Palmeiras agora se prepara para um clássico promissor no Brasileirão, enfrentando o Santos na Arena Barueri no próximo domingo (08), às 16h (horário de Brasília). Enquanto isso, a equipe de Abel Ferreira também está concentrada na busca pela glória eterna na Copa Libertadores. Na quinta-feira (05), às 21h30, o Palmeiras recebe o Boca Juniors no Allianz Parque para a partida de volta das semifinais da competição continental. O confronto de ida, na Bombonera, terminou em um empate sem gols, deixando tudo em aberto para a decisão em casa.