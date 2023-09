Luis Guilherme participa de treino e agora inicia transição física

O Palmeiras teve uma manhã agitada na Academia de Futebol neste sábado (9), com uma notícia empolgante para os torcedores. Luis Guilherme deu um passo significativo em direção ao seu retorno às atividades em campo.

O atleta, que estava afastado devido a lesão, iniciou a tão aguardada transição física. A presença de Luis Guilherme no treinamento de hoje marcou um momento importante em sua jornada de recuperação e mostra que o jogador está progredindo positivamente para voltar a atuar com a camisa do Palmeiras.

O treinamento de hoje cedo foi dividido em duas equipes, com 11 jogadores cada, e contou com uma atividade técnica em campo reduzido, supervisionada pelos auxiliares do treinador Abel Ferreira.

Com o término da semana de treinamentos, o elenco ganhou um merecido descanso neste domingo (10). O retorno às atividades está programado para a manhã de segunda-feira (11), novamente na Academia de Futebol, onde Luis Guilherme continuará sua transição física e preparação para o retorno aos gramados.

Devido à parada do Campeonato Brasileiro por conta da Data Fifa, o próximo jogo do Palmeiras será somente na sexta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Goiás, no Allianz Parque. A pausa proporciona ao treinador Abel Ferreira e seus demais jogadores uma preparação maior para o restante da temporada.

Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se mantém firme na segunda colocação, com 41 pontos conquistados, estando 10 pontos atrás do líder Botafogo. Além disso, o Verdão está na semifinal da Copa Libertadores e enfrentará o Boca Juniors em uma emocionante disputa continental.

A retomada de Luis Guilherme às atividades físicas devolve as esperanças de que o jogador logo estará de volta aos gramados. A expectativa agora é que Luis Guilherme continue sua recuperação de forma sólida e que seu retorno aos jogos seja em breve, trazendo ainda mais força ao time alviverde em suas competições.