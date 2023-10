Rodrygo revela terapia após pênalti perdido na Copa do Mundo: "Me ajudou muito"

Em 9 de dezembro de 2022, Brasil e Croácia decidiram uma vaga na semifinal da Copa do Mundo FIFA 2022. A seleção brasileira ganhava a partida na prorrogação, por 1 a 0, gol de de Neymar. Até que faltando quatro minutos para o fim, Petkovic empatou a partida, após falha de marcação verde-amarela e levou a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, o Brasil foi eliminado por 4 a 2, após Rodrygo e Marquinhos desperdiçarem suas cobranças. Após a eliminação, que está prestes a completar um ano, este dia ainda está muito vivo na memória do atacante brasileiro.

Rodrygo, jovem atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, revelou trauma acerca do momento do pênalti e que realiza terapia para conseguir lidar com a eliminação, que passou pelos pés do jogador.

"Eu tinha uma imagem sobre psicólogo que só pessoa doida faz, ou alguma coisa assim. Eu tinha essa imagem até eu começar a fazer e ver que não, que isso pode salvar a vida de muitas pessoas. Me ajudou muito. Eu não via tantos problemas na minha vida, mas como eu comecei a conversar e ver que poderia melhorar em muitas coisas fazendo isso, foi algo que me ajudou bastante. Não foi exatamente depois do pênalti, demorou um pouco ainda. Comecei depois de um tempo e consecutivamente foi me ajudando a superar isso do pênalti também".

“É uma coisa que penso até hoje, sempre vem na minha cabeça, mas é algo que tenho que ir superando dia após dia e creio que estou bem. Você sempre lembra, não tem como. Vai martelar na sua cabeça. Ainda mais porque eu tinha batido todos os outros muito bem, tinha feito, por que logo nesse deu errado?”, completou.

O Raio, como é conhecido popularmente, sempre foi conhecido por ser um jogador decisivo, fazendo gols em partidas importantes, seja de Copa Libertadores ou de Champions League. Portanto, para ele, não é algo normal falhar em momentos decisivos. Rodrygo mantém na mente a confiança e diz estar sempre preparado para decisões.

“Treino finalização, estou sempre concentrado porque a bola pode cair nos pés a qualquer momento. É concentração e colocar na cabeça: vou resolver. Quando a bola vem, você está pronto”, frisou.

Novo ciclo

Agora treinado por Fernando Diniz na Seleção Brasileira, o jogador do Real Madrid pode atuar em várias posições no meio e no ataque, privilegiando seu papel no esquema que o novo treinador adota, onde os jogadores não guardam posição.

“Na base sempre joguei pela esquerda, mas falaram que precisava me adaptar, que tinha qualidade para jogar na direita. Sempre me perguntavam onde eu preferia jogar e até hoje perguntam. Na direita, na esquerda ou de meia são minhas preferidas, às vezes me colocam de centroavante, já falei que não gosto muito, não quero jogar, mas se precisar para ajudar a equipe, estou aqui. Dá para ouvir (os gritos de Diniz da beira do gramado), é bom que ele já faz bastante gestos também, então, se a gente não escuta é só olhar para ele que já está chamando para vir para outro lado. Ele disse que quer aproveitar ao máximo todas as minhas capacidades, tentar jogar em uma posição em que eu esteja sempre tocando na bola, podendo combinar com o Neymar e os jogadores com mais qualidade”, analisou.

Rodrygo tem assumido um papel de protagonista neste novo ciclo brasileiro. O jogador mostra muita maturidade ao falar sobre o assunto e já projeta a próxima Copa do Mundo.

“A gente ainda tem o Neymar como principal jogador e vamos sempre respeitar isso, mas é normal eu, Vini, Bruno, todos os mais jovens termos cada vez mais protagonismo. Talvez na Copa passada não tivemos tanto e nessa já podemos ter, na próxima ainda mais”, concluiu.