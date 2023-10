Grenal 440: veja o que está em jogo no clássico pelo Brasileirão

Neste domingo (8), Internacional e Grêmio duelam no Beira Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília). O jogo conta com um número bem curioso, o Colorado detém o pior ataque da competição, com 20 gols, enquanto o Imortal tem o melhor, curiosamente o dobro do rival, com 40 gols somados.

Como chega o Colorado?

O Inter vem de uma dura eliminação na Libertadores e agora precisa encarar a realidade vivida no Brasileirão, que não é das melhores. Hoje o Colorado briga contra o rebaixamento, ocupa a 14ª posição na tabela, com apenas 29 pontos. Na competição nacional não vem bem dos últimos cinco jogos, perdeu dois, empatou dois e venceu apenas um.

Visando a virada de chave, o treinador Eduardo Coudet deve mandar seus titulares para a partida, também deseja vencer o seu primeiro Grenal e também o primeiro clássico contra o Grêmio neste ano, já que nas duas oportunidades que teve, acabou sendo derrotado pelo Tricolor Gaúcho.

Provável escalação: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques: Hugo Mallo (suspenso).

Como chega o Imortal?

Ao contrário de seu rival, o Grêmio vive boa fase no Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho ainda sonha com título, hoje ocupa a terceira posição na tabela, com 44 pontos, atrás apenas de Botafogo, com 51 e Bragantino com 45. A equipe comandada por Renato Gaúcho teve a semana livre para treinamentos, visando apenas o clássico deste domingo, enquanto o rival precisou se preocupar com a Libertadores no meio da semana.

O treinador vem com força máxima para o confronto, já que nenhum de seus titulares se encontra indisponível.

Provável escalação: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Pepê e Cristaldo; João Pedro Galvão (Ferreira) e Suárez.

Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques: Rodrigo Ely e Cuiabano (lesões).

Retrospecto

O Grenal é um dos clássicos mais quentes do Brasil, já que a rivalidade dos dois times é algo inigualável. Os times já se enfrentaram 439 vezes, sendo a primeira delas em 1909. Foram 160 vitórias do Internacional, 141 vitórias do Grêmio e 138 empates. Nos últimos cinco jogos o Tricolor Gaúcho leva vantagem, com três vitórias conquistadas e duas do Colorado.

Arbitragem

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (FIFA/MG)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA/MG)