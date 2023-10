Maxi Silvera fala sobre confronto diante o Bragantino: “Estamos nos preparando para outra final”

Em entrevista para o canal SantosTV no YouTube, nesta terça-feira (17), o novo reforço do Santos, Maxi Silvera, comentou sobre sua estreia e exaltou a vitória sobre o Palmeiras.

O novo camisa 17 do Peixe fez sua estreia justamente contra o Verdão e, logo de cara, já participou do gol da virada, com uma assistência muito importante para o garoto Marcos Leonardo.

“Muito feliz por essa estreia, pois estava esperando demais por esse momento. Acabou demorando, mas eu tinha consciência de que estava chegando em um clube gigante, com grandes jogadores à disposição. Então sabia que não iria começar jogando tão rápido, mas segui trabalhando firme, pois tinha certeza que treinando bem a chance viria. E ela veio da melhor maneira possível, com uma assistência e uma vitória importantíssima. Conseguimos sair lá de baixo e também podemos pensar um pouco mais em subir na tabela”.

Com grande chance de atuar mais alguns minutos nesta quinta-feira (19), contra o Red Bull Bragantino, Silvera sabe que será um confronto complicado, porém confia em seus companheiros e no técnico Marcelo Fernandes, que estão tratando cada jogo como uma final.

“Sabemos da qualidade do Bragantino, estão na segunda posição e brigando pelo título. Mas estamos nos preparando para outra final, como já fizemos nos últimos jogos. Nosso grupo está consciente disso e de que teremos que sair com os três pontos em todas essas finais. Estamos trabalhando muito bem desde a semana passada e confiamos no trabalho do Marcelo (Fernandes) para conseguir essa vitória na quinta”.

Torcida

“O apoio deles está sendo importante demais para nós. Acredito que o Santos FC é um só, torcida, diretoria, comissão e jogadores. E nos últimos jogos isso tem acontecido e é o que está nos fazendo ser mais fortes. Acredito que tivemos uma ‘mudança no chip’ nas últimas semanas, com apoio e pensamento positivo, e isso tem feito uma diferença para sairmos todos juntos da parte de baixo da tabela”, disse Maxi Silvera após a torcida esgotar os ingressos para o confronto contra o Bragantino em menos de quatro horas.

Uruguaio, Maxi Silvera, atua como atacante e foi a última contratação do Santos nesta janela de transferência. O jogador atuou em times como Cerrito (URU), Juárez (MEX) e Necaxa (MEX).

Club Sportivo Cerrito foi a equipe em que revelou Maxi Silvera e também a que o jogador obteve mais destaque. Na equipe uruguaia, fez 30 jogos, marcando 21 gols. Ao longo de sua carreira, foram 71 partidas e 22 bolas no fundo da rede.