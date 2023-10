Em clássico movimentado, Santos vence Palmeiras de virada pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (8), o Palmeiras recebeu, na Arena Barueri, a equipe do Santos, em duelo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Buscando mostrar reação após a eliminação diante do Boca Juniors, da Argentina, pela semifinal da Copa Libertadores, a equipe do técnico Abel Ferreira chegou a abrir o placar com Zé Rafael, mas sofreu a virada com tentos de Tomás Rincon e Marcos Leonardo, fechando o clássico com vitória alvinegra por 2 a 1.

Tudo igual

Foto: Divulgação/Santos

Embalado pelo apoio de seu torcedor, o Palmeiras começou o jogo empurrando o Santos para seu campo de defsa. Logo aos três minutos, o Verdão teve sua primeira oportunidade, onde Endrick finalizou de fora da área e o goleiro João Paulo fez defesa tranquila. Um minuto depois, foi a vez de Kevin tirar o grito de "UUHH!" da torcida palestrina. Com bom espaço pela direita, Mayke invadiu a área e rolou para Kevin, que aparecia livre para finalizar, mas a bola foi bloqueada na pequena área por Rony, que tentava se posicionar da melhor forma.

Aos 10 minutos, o Santos teve bom contra-ataque e Kevson finalizou para defesa segura de Weverton, que já armou um novo contra-golpe, mas a favor dos donos da casa. Endrick arrancou pelo meio em alta velocidade e dispara uma bomba que explodiu no travessão santista, deixando o clássico ainda mais movimentado.

O Palmeiras voltou a criar grande perigo novamente com seu camisa nove. O Cria da Academia Endrick recebeu na entrada da área, driblou o marcador com um lindo giro de corpo e bateu obrigando o arqueiro alvinegro a fazer uma linda intervenção. Pouco depois, João Paulo foi novamente exigido em um bom chute de Kevin e ampliando a pressão alviverde em Barueri. O Palmeiras chegou novamente com perigo pela esquerda aos 34 minutos. Rony ajeitou a bola cruzada na área para Gabriel Menino finalizar com perigo. A bola saiu pela esquerda da trave do alvinegro praiano.

Oito minutos depois, foi a vez de toda a pressão palestrina resultar em gol. Aos 42, Gabriel Menino cobrou falta venenosa em direção ao gol e Zé Rafael desviou para o fundo das redes. O Santos, no entanto, soube responder rápido e quatro minutos depois, empatou o duelo com o volante Tomás Rincón. Após falta cobrada por Jean Lucas, Joaquim desviou na pequena área e a bola caiu nos pés do camisa 25, que estufou as redes para colocar igualdade no placar e fechar a primeira etapa em 1 a 1.

Virada alvinegra

Os 45 minutos finais foram menos movimentados do que os iniciais, mas mesmo assim distribuíram boas chegadas para ambos os lados. Antes dos 15 minutos, Marcos Leonardo, Nonato e Morelos já haviam parado em boas intervenções do goleiro Weverton, enquanto o Palmeiras teve chegadas com Kevin e Mayke, mas que não levaram perigo à meta santista.

Aos 24 minutos, João Paulo fez lançamento longo para o ataque, Marcos Leonardo deu uma casquinha na bola para Maxi Silvera que levou para a linha de funda e cruzou rasteiro para trás, encontrando o camisa nove, que chegava livre na marca do penâlti para marcar e colocar o Peixão na frente.

O Palmeiras respondeu com perigo logo na sequência, quando Mayke lançou Rony dentro da área. O camisa 10 finalizou frente a frente com João Paulo e o goleiro santista mandou para escanteio. Em seguida, Piquerez lançou Endrick, que raspou de cabeça e novamente parou em intervenção do camisa 34 do Santos.

O alvinegro da Vila Belmiro chdegou a ter grande chance para ampliar. Jean Lucas puxou grande contra-ataque e deixou Julio Furch em ótimas conições para finalizar. O camisa 11 parou em defesa do goleiro Weverton e, no rebote, Máxi Silvera parou novamente no goleiro alviverde.

Na sequência, o Verdão marcou com Gustavo Gómez após boa troca de passes, mas o tento foi anulado por impedimento. Fabinho e Rony também desperdiçaram chances, Weverton chegou a ir para a área e a vitória ficou com o Peixão, que bateu o rival no clássico por 2 a 1.

Protestos

Antes da bola rolar, as torcidas organizadas do Palmeiras realizaram um grande protesto contra o momento institucional que o Palmeiras vive. Com manifestações lideradas pela maior torcida uniformizada do clube, Mancha Verde, e seguidas pelo torcedor comum, os principais alvos foram a presidente Leila Pereira, o diretor de futebol Anderson Barros e membros da diretoria palestrina.

Classificação

Com a vitória nesta tarde, o Santos chega aos 30 pontos, deixa a zona de rebaixamento e passa a ocupar o 14° lugar. Já o Palmeiras deixa a vice-liderança, passa a ocupar o 4° lugar, segue com 44 pontos e fica 11 atrás do Botafogo, líder isolado do torneio.

Sequência

O Palmeiras volta a campo no próximo dia 19, diante do Atlético-MG, no Allianz Parque. Enquanto isso, o Santos enfrentará o Red Bull Bragantino, também no dia 19, na Vila Belmiro, contando com o apoio de seu torcedor para se afastar de vez do perigo do rebaixamento. Ambas as partidas serão válidas pela 27ª rodada do Brasileirão 2023.