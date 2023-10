Erison volta a ser relacionado após se recuperar de lesão e mira buscar espaço para 2024

Após passar por um novo período afastado por lesões o atacante Erison voltou a ser relacionado no São Paulo. O camisa 49 viajou com a delegação são-paulina para Goiânia, onde o time enfrenta o Goiás, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão.

O jogador de 24 anos se recuperou recentemente de uma lesão na coxa sofrida em jogo conta o Bahia, no fim de julho. Com contrato de empréstimo junto ao Botafogo se encerrando no dia 31 de dezembro, Erison terá os jogos finais da temporada para convencer o São Paulo a mantê-lo no elenco para 2024.

Contratado com aval do ex-treinador tricolor Rogério Ceni, o camisa 49 chegou ao Morumbi em fevereiro, se tornando, na ocasião, o nono reforço são-paulino para a temporada histórica que culminou na conquista inédita da Copa do Brasil. Sofrendo frequentemente com lesões, o Touro, como é carinhosamente apelidado por torcedores dos clubes onde passou, disputou apenas nove jogos pelo São Paulo, balançando as redes duas vezes.

Buscando um centro-avante para se tornar reserva imediato de Calleri para a próxima temporada, a cúpula do clube também se anima com a possibilidade de ter Erison a disposição para o final da temporada.

Além de Erison, Gabriel Neves também está de volta aos gramados após ser desfalque conta o Vasco por incomodos na coxa. O zagueiro Beraldo e o capitão Rafinha, que cumpriram suspensão na última rodada, também estão a disposição de Dorival, que deve escalar o Tricolor com: Rafael; Rafinha, Beraldo, Diego Costa e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Nestor e Welington Rato; Lucas e Luciano.