Em tarde mágica de Calleri, São Paulo domina Santos e vence com autoridade no Morumbi

Na tarde deste domingo (16), o São Paulo recebeu, no Estádio do Morumbi, o Santos, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão 2023. Com dois gols de Calleri, um de David e um de Pato, o Tricolor goleou o Peixe com o apoio de mais de 58 mil torcedores por 4 a 1. Os santistas descontaram com Marcos Leonardo, em cobrança de pênalti no final do duelo.

Primeiro tempo

Foto: Divulgação/Brasileirão

Embalado com o apoio da torcida, o São Paulo começou bem o clássico deste domingo. A equipe comandada por Dorival Júnior assumiu o controle do jogo durante os minutos iniciais, mas tinha dificuldade de transformar o controle da posse em chances claras de gol. A primeira boa oportunidade são-paulina veio aos 19 minutos, quando Michel Araújo cobrou falta na área e a bola caiu nos pés de Calleri, que foi derrubado por Joaquim e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, o camisa nove não perdoou e bateu no canto de João Paulo, explodindo o Morumbi e abrindo o placar para o Tricolor.

Após sofrer o gol, a equipe do Santos demonstrou postura mais agressiva e flertava com o excesso de faltas. Aos 23, houve confusão generalizada após Mendoza acertar Rafinha, que estava caído no chão. Na sequência, Sandry cometeu falta dura em Michel araújo, que puxava bom contra-golpe.

O São Paulo voltou a oferecer perigo aos 27 minutos, quando Michel Araújo quase marcou um gol antológico. O uruguaio viu o goleiro santista adiantado e arriscou do meio de campo, acertando o travessão da meta alvinegra. Oito minutos depois foi a vez de Luciano. O Camisa dez recebeu no lado esquerdo e bateu cruzado, exigindo boa defesa do goleiro do Santos.

A primeira oportunidade do time da baixada surgiu aos 40 minutos, quando Mendoza recebeu de Lucas Braga e encheu o pé. Rafael espalmou e mandou para escanteio.

Os donos da casa ainda tiveram mais chances no decorrer da primeira etapa. Alisson recebeu dentro da área e finalizou na marcaçaõ. Logo após, Luciano arriscou de longe e levou perigo.

Aos 45 minutos, Alisson recbeu de Juan e cruzou na área, acionando Calleri, que, de cabeça, ampliou a vantagem tricolor no Morumbi, fechando a primeira etapa com boa vantagem são-paulina.

Segundo tempo

Com a vitória bem encaminhada, o São Paulo voltou para a segunda etapa buscando cadenciar a partida e controlar o ritmo do jogo. Luciano pelo Tricolor e Dodi pelo Peixe tievram as primeiras chances da etapa final, mas não levaram muito perigo aos seus adversários. Aos 16 minutos, Luciano recebeu cruzamento da direita e cabeceou na trave, mas após a oportunidade, o Tricolor pouco criou.

Com o passar do tempo, Dorival Júnior foi promovendo mudanças na equipe para rodar o elenco e após as entradas de Rodrigo Nestor, David, Caio Paulista, Erison, Luan e Pato, os donos da casa passaram a ter mais chances de ampliar. Aos 31, Juan bateu cruzado, a bola passou por João Paulo e Joaquim salvou em cima da linha.

Dois minutos depois, foi a vez da torcida são-paulina comemorar mais uma vez. Nestor recebeu de Juan e cruzou na medida para David, que ampliou a vantagem tricolor. Um minuto depois, Erison arriscou de longe e acertou o travessão. Pra fechar a tarde mágica do São Paulo, Pato tabelou com David e marcou o quarto gol da festa tricolor. Este foi o primeiro tento do camisa 12 desde seu retorno ao time do Morumbi.

O Santos ainda teve um penâlti ao seu favor, cometido por Michelk Araújo nos acréscimos. Na cobrança, Marcos Leonardo converteu e diminuiu, fechando a goleada em 4 a 1 para o São Paulo no Morumbi.

Situação na classificação

Foto: Divulgação/Santos FC

Com a goleada desta tarde, o São Paulo chegou aos 25 pontos e ocupa a 5ª colocação na tabela. Já o Santos, segue com 16 pontos e está no 14° lugar. A equipe da baixada está cinco unidades acima da zona de descenso.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo somente no próximo final de semana. Pela 16ª rodada do Brasileirão, o São Paulo visita o Cuiabá, no sábado (22), às 18h30, na Arena Pantanal, que foi palco da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Enquanto isso, o Santos enfrentará o Botafogo, na Vila Belmiro, no domingo (23), às 16h.