Em jogo de quatro gols, Cuiabá busca empate com América-MG e não vence há cinco rodadas no Brasileirão

Em jogo de quatro gols, Cuiabá e América-MG empataram por 2 a 2 na noite desta sexta-feira (15), na Arena Pantanal, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Dourado encaminhou a quinta rodada seguida sem vitória, sendo quatro derrotas e um empate. O Coelho, que vinha de duas vitórias consecutivas, conseguiu manter a invencibilidade em três jogos.

Na tabela da Série A, o Cuiabá aparece na 10ª posição e soma 29 pontos. O América-MG permanece na penúltima colocação, com 17.

Primeiro tempo com muitos gols

Em partida disputada, Cuiabá e América-MG tiveram boas oportunidades para abrir o placar e produziram quatro gols, dois de cada, apenas no primeiro tempo.

Aos 10 minutos do primeiro tempo, Rodriguinho abriu o placar para o América-MG. Na jogada pela esquerda, Juninho fez o cruzamento, a zaga do Cuiabá afastou e a sobra ficou com o atacante, que dominou e finalizou colocado para fazer o primeiro gol.

Mesmo tendo saído na frente, o América-MG entrou na Arena Pantanal para atacar nos contra-ataques. E, dessa forma, concluiu o segundo gol aos 31 minutos. No lance, Felipe Azevedo avançou pelo meio, acionou o pé direito e finalizou forte para vencer o goleiro Walter.

Poucos minutos depois, aos 34', Deyverson diminuiu o placar na cobrança de pênalti. O próprio atacante, aos 33, disputou a bola com Martínez dentro da área e foi derrubado no gramado. O árbitro marcou a penalidade.

Perto do fim do primeiro tempo, aos 40 minutos, Wellington Silva fez o segundo gol e deixou tudo igual. Na ocasião, o atacante aproveitou o erro defensivo do América-MG, recuperou a bola e finalizou cruzado dentro da área para estufar a rede.

Segundo tempo sem gols, mas com muita disputa

No retorno para a etapa final, Cuiabá e América-MG não fizeram mais gols, mas mantiveram a intensidade na partida. Em boa parte, o Dourado produziu mais chances para fazer o terceiro gol, diferente do América-MG, que continuou investindo no contra-ataque. No entanto, com menos eficiência do que no primeiro tempo.

Próximo jogo

No próximo sábado (23), o Cuiabá visita o Atlético-MG, na Arena MRV, às 21h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na terça (19), o América-MG recebe o RB Bragantino, às 21h30, na Arena Independência.