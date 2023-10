Candidatos à presidência do Corinthians debatem na TV e apresentam propostas

Um momento histórico da televisão brasileira. Pela primeira vez na história, a TV Gazeta promoveu um debate à presidência do clube do Corinthians. Realizado neste domingo às 21h (Brasília), os candidato, Augusto Melo e André Luiz, tiveram a oportunidade de debater e conversar a respeito de cada proposta que serão feitas para mudar a situação caótica do time Alvinegro.

Mano Menezes

Uma parte do debate entre André Luiz de Oliveira e Augusto Melo foram sobre as questões envolvendo o departamento de futebol profissional e os planos para a equipe, hoje comandada por Mano Menezes.

André foi perguntado se manteria o técnico caso ganhasse, ou se pretendia trocar de técnico.

"O Mano Menezes é um treinador que já passou pelo Corinthians. Ele teve uma passagem vitoriosa pelo Corinthians, é um cara que merece todo o respeito. O contrato que foi feito é até 2025 e temos certeza que, nesse momento, o Mano vai fazer um bom trabalho no Corinthians. Só tenho a dizer o seguinte: vou apoiar e dar todo o aparato necessário para que ele desenvolva um bom trabalho. Não vou dizer que ele tem de tirar esse ou aquele jogador, ele sabe o que tem que fazer. E é até bom esse período que ele vai fazer agora, que ele já vai fazer um período experimental e já saber com quem ele vai poder contar para os campeonatos seguintes. Então, ficará muito mais fácil, muito tranquilo, para a gente tocar essa administração a partir do nosso mandato. O Mano foi uma excelente contratação e ela só vai ajudar o Corinthians no ano que vem. Temos certeza que ele fará um bom trabalho e voltaremos aos momentos de glória e as vitórias que o Corinthians sempre teve".

Augusto Melo, então, é perguntado sobre o mesmo assunto e sobre nota que emitiu após contratação do técnico.

“Legal isso porque assim, usaram um corte da minha palavra que eu não trabalharia com Mano. Ao contrário, o Mano tem história no Corinthians, é um excelente treinador, sabe montar times. O que eu quis dizer na época foi que nós tínhamos um planejamento para três anos, coisa que essa gestão nunca existiu, e dentro desses três anos, no planejamento não pensaríamos no Mano. Assim como eles que falaram que não pensariam e que não trabalhariam com o Mano. Vamos torcer para que o Mano consiga fazer a melhor pontuação possível até o fim do campeonato. Analisaremos ele com certeza, sentaremos com ele e vamos mostrar o projeto que temos para três anos, nos encaixaremos, e aí sim faremos um grande campeonato. Mesmo que eu não tenha vaidade, eu quero trabalhar com os melhores e não vóu chegar no Corinthians querendo arrastar e rasgar dinheiro do Corinthians. Vamos montar um planejamento para tirar o Corinthians dessa situação".

Tréplica de André Luiz sobre resposta de Augusto

"O candidato fala uma coisa e depois fala outra. É uma coisa difícil de se entender. Não sabemos quando ele está falando a verdade nem quando está por algum momento, não vou falar mentiroso, mas faltando com a verdade. Lá na frente ele realmente falou que não trabalharia com o Mano, mas agora o nosso treinador que foi contratado é o Mano, nós temos de fazer um bom trabalho. Ele vai fazer um bom trabalho, vai fazer as classificações e pontuações necessárias até o final do ano, e pode ter certeza que para o ano que vem estaremos muito bem servidos de treinador".

Mano Menezes (Foto: Divulgação / Corinthians)

Categorias de base

Outro assunto que entrou recentemente em pauta foi a respeito das categorias de base do clube. O candidato Augusto Melo foi perguntado como pretende manter os direitos econômicos dos jogadores de categoria de base para o Corinthians e não para empresários.

“Quando um jogador nasce no Corinthians, o que o jogador precisa de um empresário hoje? Todo empresário faz de tudo para cativar um atleta, dá um celular, uma chuteira, uma cesta básica e um aluguel para o pai. Você acha que hoje, o Corinthians, do tamanho dele, não tem condição de manter uma família e hoje a maioria dos atletas vivem em uma situação financeira desfavorável. Com certeza o Corinthians tem condições de manter isso. Teremos uma parceria com outros clubes, e isso será 80/20, e na nossa gestão nós priorizamos, o Corinthians é vitrine. Jogadores na nossa gestão será 100% Corinthians, teremos um departamento que vai cuidar respectivamente desse atleta. Não é 10, 15 jogadores que se formam no ano, são três, quatro, seis e vamos trabalhar forte para que a base possa revelar o máximo possível e esses quatro possam ser cinco ou seis. Você acha que o Corinthians, do tamanho dessa marca não tem condições de sustentar essa família, ajudar esse garoto.

E outra coisa falha nessa gestão, que é o alojamento que teria que ser feito em primeiro lugar e por que? Porque isso dá condição de você avaliar a garotada, o Corinthians é o clube mais procurado para avaliação e é dentro disso que vamos fazer, avaliar. O garoto tem que ser alojado para que ele possa de formação muito boa, vamos ter aquele muro do CT base e profissional, e se tenha a mesma filosofia de jogo e o garoto chegue preparado pelo menos com 50% já formado. O Corinthians cuidará dessa garotada com 100% clube".

O candidato oposto foi perguntado sobre a mesma coisa

"Não tenho que falar de como ele vai fazer isso. Veja bem: o Corinthians tem uma estrutura que já foi desenhada. Hoje temos um alojamento que cabe 46 atletas e já estamos projetando para construir o hotel no CT que alojará 150 atletas. Mas fico mais temeroso porque se ele usar a mesma metodologia de como ele usou com a (União) Barbarense, o Corinthians está perdido. Porque ele dava ovo, não tinha alimento para crianças nem para os atletas. Como dessa forma administrar um clube igual o Corinthians?".

Tréplica de Augusto Melo sobre resposta de André Luiz

"Mais uma vez ele falta com a verdade, aliás, de base ele pode falar muito bem, pois o filho dele ficou anos lá, ganhando mais de 45 mil reais por mês anos e depois o Corinthians comprou mais 30% do passe do filho dele. Isso ele pede falar muito bem de formação, e não é isso que nós queremos. Aliás, na nossa gestão tiramos muitos atletas lá que eram de conselheiros, de diretores e é isso que temos que acabar. Jogadores de base tem que dar oportunidade para pai que leva a criança, vizinho. Nós temos que dar oportunidade para eles e é daí que tiramos bons jogadores, não de conselheiros, de diretor, ao contrário, temos que dar oportunidade para ele também, daremos oportunidades para quem é merecido, não para os nossos filhos que fiquem lá ganhando e é emprestado para todo mundo, até para Portugal e o Corinthians pagava".

Financeiro

Uma das maiores dúvidas do torcedor Alvinegro é sobre como o clube vai quitar as dívidas, Augusto Melo falou a respeito

"Com certeza o clube está dando prejuizo porque essa gestão não tem um planejamento para o clube. Como eu disse na entrada do programa, o próprio ex-presidente confessou em uma entrevista ontem que o clube está à deriva, se deteriorando. Então, conosco o nosso clube terá um departamento comercial para cada departamento, que seja autossustentável, e o Corinthians não precise tirar dinheiro do futebol. Nosso clube está deteriorado, está sendo largado, os departamentos com dificuldades, principalmente, o de natação que é tradição. Não tem mais uma alimentação, ónibus para a garotada e estamos recebendo muitas reclamações, eu que sou do clube de chão muito mais que o próprio candidato. A gente sabe das dificuldades, aliás, ele diz que participou de tudo o clube e o clube está nessa situação. Conosco, vai ter um marketing para o clube, um comercial para cada departamento e que cada departamento seja autossustentável e busque a própria receita e começa a sobrar mais dinheiro para o futebol para poder investir nas nossas categorias de base e a própria contratação de atletas".

André é questionado sobre o mesmo assunto

"Candidato Augusto Melo, eu fico assim pasmo com sua falta de cignhecimento do nosso clube. Você fala que está há 40 anos no nosso clube. A nossa natação é a que mais mandou atletas para as Olimpíadas, a que mais têm atletas disputando. Esse é o primeiro ponto. Nós somos um time formador. Não temos como, isso é uma parte social feito pelo clube. Nós temos as instituições, os institutos"... (tempo esgotado).

Tréplica de Augusto Melo

"O candidato está certo, ele fala que mandou os atletas para as Olimpíadas, mas ele tem que falar sobre a formação de base dos atletas, é essa a dificuldade. Os atletas de ponta no qual eles estão pagando uma condição muito maior, mas eles estão esquecendo da formação e do sócio e é esse sócio que está tendo dificuldades na natação. Aliás, ele tenta pregar uma situação para a gente em termos que a gente não fala a verdade, mas ele tem que procurar saber o que é verdade ao invés de ele estar acusando a gente, é só você procurar lá o que é verdade e vocês vão entender. Então, ele jamais vai me Équiparar a eles por que o que a gente fala, fala com conhecimento e vamos trabalhar muito pelo clube e nós queremos um clube melhor. O clube vai ser autossustentável e com planejamento, não tenho dúvidas disso".

Neo Química Arena

Outro assunto bastante discutido é a a respeito do estádio. André Luiz foi perguntado a respeito, se for eleito, como irá para fazer para quitar dívidas, pagar o estádio e ainda ganhar títulos.

"O Corinthians hoje já está conseguindo sanar suas despesas. Teremos a Falconi e a KPMG que está nos ajudando e foi feito um trabalho muito bem feito. E se olhar hoje, já estamos com superávit com o valor da nossa dívida. Nossa despesa hoje é maior que a nossa rentabilidade (sic!). Como o presidente do clube já admitiu, ele errou no momento da montagem do time. Mas agora, com bastante cautela, com um executivo de mercado que possa ajudar o Mano Menezes a fazer boas contratações, contratações pontuais e que possam realmente vir e vestir a camisa do Corinthians. Pode ter certeza que vamos conseguir montar um elenco de ponta que vai voltar a trazer resultados positivos ao Corinthians. Pode ter certeza que isso faremos com bastante cautela. Vamos estar bem atentos nas contratações e elas que farão nosso time voltar a ter um ciclo vitorioso".

Neo Química Arena (Foto: Divulgação / Corinthians)

Augusto Melo foi questionado sobre o mesmo assunto

"Eles estão há 16 anos e nunca contrataram um executivo e o clube vem cada vez mais fazendo dívidas. Eu não sei onde ele viu que o clube vai ter um superávit. Aliás, temos que entender que desde junho essa gestão não coloca o balanço lá. Aliás, todas as receitas que eles estão falando, com despesa recorrente em termos de patrocínios, de venda de jogadores, que venderam jogadores no valor muito abaixo. Agora, vamos ter essa receita de 950 milhões que eles estão falando, eu queria saber de onde está vindo esse superávit e vamos fechar o balanço com 58 milhões de déficit. Ou seja, esse atual presidente pegou o clube com 911 milhões de dívidas e vendeu mais 200 milhões de jogadores, deve para funcionário"... (tempo esgotado).

Tréplica de André Luiz

"Você precisa entender melhor as finanças do clube. Pode ter certeza que teremos um superávit e isso será apontado agora no balanço do final do ano. Você tem que esperar. Na hora que ver o balanço, você verá o superávit construído nesta gestão. Está certo que não ganhamos títulos nessa gestão, mas o trabalho de reduzir as dívidas foi feito. A nossa dívida vai ser de 892 (milhões). O nosso ganho foi maior que nossas despesas".