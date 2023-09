Na luta contra o rebaixamento, América-MG recebe Vasco em rodada atrasada

Na noite desta segunda-feira (25), às 20h (horário de Brasília), o América-MG recebe o Vasco na Arena Independência em embate adiado pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Ambos as equipes estão na zona da degola do Brasileirão. O Coelho vive situação mais delicada, é o 19º com apenas 17 pontos somados, a oito de distância do Bahia, primeiro time fora da área do descenso.

Por outro lado, o Gigante da Colina está em 18º colocado, com 23 pontos conquistados, em caso de vitória em Minas Gerais, os cariocas estarão momentaneamente livres da zona do rebaixamento.

O Vasco vem embalado após triunfo sobre o Coritiba. Na última quinta-feira (21), atuando em seus domínios, o Cruz-Maltino goleou o Coxa por 5 a 1. Na última rodada, o América foi derrotado em casa por 2 a 0 para o RB Bragantino.

Vale ressaltar que o último encontro entre as equipes aconteceu em 2018. Na ocasião, o clube de Belo Horizonte venceu por 2 a 1 pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão.

Retornos importantes no América-MG

Fabián Bustos, treinador da equipe mineira, contará com o volta de quatro jogadores. Os atacantes Paulinho Bóia e Wellignton Paulista, além do meia Javier Méndez e do lateral-esquerdo Marlon.

Entretanto, o comandante argentino não terá a disposição outros três atletas do elenco americano. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o ponta Everaldo e o lateral-esquerdo Danilo Avelar estão de fora da partida. O meio-campista Matheus Henrique fecha a lista de desfalques por dores na coxa.

Pelo lado americano, a lista de pendurados é composta por sete nomes: Paulinho Bóia, Martinez, Felipe Azevedo, Renato Marques, Alê, e Iago Maidana.

Vasco sem dores de cabeça

O técnico argentino do Gigante da Colina, Ramón Díaz, não terá problemas para escalar os onze inicias, e deve mandar a campo o que tem de melhor. A formação que deu certo na partida anterior deve ser mantida para os 90 minutos contra o América-MG.

Atenção redobrada para seis jogadores vascaínos que estão pendurados: Figueiredo, Praxedes, Rayan, Léo Jardim, Rayan e Paulinho.

Fique de olho no apito...

Confira o quadro de arbitragem para a partida entre Cruz-Maltino e Coelho.

Árbitro: Ramon Abatti Abel | (FIFA) - SC

Árbitro Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos | (FIFA) - BA

Árbitro Assistente 2: Alex dos Santos | SC

Quarto Árbitro: Murilo Francisco Misson Junior | MG