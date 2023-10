Jogando fora de casa, Cuiabá bate Coritiba e se distância de vez da zona do rebaixamento

Nesta quarta-feira (18), Coritiba e Goiás se enfrentaram no Estádio do Couto Pereira. A partida foi válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida reservou as grandes emoções para o final. O Cuiabá ainda chegou a abrir o placar com Deyverson no primeiro tempo e depois se defendeu e viu o Coxa quase chegar ao empate com Slimani, mas o atacante cabeceou, quase embaixo da trave, para fora.

Na segunda etapa, os mandantes estiveram muito perto de empatar, porém perdeu muitas chances e viu Pitta acertar um belíssimo chute de fora da área para fazer o 2 a 0. Logo depois Ranielle desviou de cabeça após a cobrança de falta para fechar o placar. Essa foi a primeira vez na história que o Dourado venceu o Coxa jogando fora de casa.

Deyverson abre o placar contra o Coritiba no primeiro tempo

Coritiba e Cuiabá fizeram um jogo fraco até a metade da primeira etapa. A única grande chance antes dos 20 minutos, foi com Slimani, mas o atacante argelino cabeceou sem perigo algum para Walter que apenas encaixou a bola. Aos 23, Clayson cobrou escanteio na primeira trave e Deyverson estava lá para desviar de cabeça e abrir o placar do jogo. Esse foi o décimo gol do atacante no Brasileirão.

Depois de sofrer o gol o Coxa se lançou ao ataque, porém não conseguiu empatar a partida. Willian Farias, Nathanel e Slimani perderam ótimas chances para o time do sul ainda antes do intervalo. Aos 40 minutos, o jogo foi interrompido pois um cachorro havia invadido o gramado do Couto Pereira.

Foto: Divulgação / Cuiabá

Cuiabá anota mais dois e se distancia do Z-4

Tendo que ganhar a partida de qualquer maneira, Thiago Kosloski colocou o time todo para a frente no segundo tempo. Com muitos atacantes em campo a equipe do Paraná começou a abusar dos cruzamentos e por muito não chegou ao seu gol com Matheus Bianqui e Garcez.

O Cuiabá estava apenas esperando o contra ataque para matar a partida e a chance apareceu. Aos 36, Pitta, que havia entrado fazia 30 segundos, recebeu a bola na intermediária cortou para dentro e mandou um foguete ampliando o marcador em Curitiba. Logo após o segundo já saiu o terceiro, Raniele desviou de cabeça na cobrança de falta, a bola encobriu o goleiro Gabriel e morreu no fundo da rede fechando o placar.

Próximos confrontos e tabela

Na próxima rodada o Coritiba enfrenta o Palmeiras, também dentro de sua casa, no próximo domingo (22), às 18h30. Com a derrota a sequência de vitórias é interrompida e a equipe se complica na tabela ficando em 19° com apenas 20 pontos, estando a 10 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento.

Já o Cuiabá volta para a Arena Pantanal para enfrentar o Goiás, no próximo sábado (21), às 18h30. Com a vitória o time mato grossense se distância de vez da zona de rebaixamento chegando aos 36 pontos e ficando, momentaneamente, na 10ª colocação.