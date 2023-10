Primeiro gol de Payet garante vitória do Vasco sobre Fortaleza

Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro,, o Vasco da gama venceu o Fortaleza por 1 a 0, com gol de Payet, em São Januário nesta quarta-feira (18).

Primeira etapa movimentada

Debaixo de grande chuva, com a necessidade do resultado e empurrado pela torcida, o Vasco foi melhor durante a primeira etapa. Em um início forte, os mandantes realizaram grande pressão, utilizando muito a ponta direita, com Gabriel Pec.

Nos primeiros minutos, a equipe cruzmaltina atacava bastante e criava algumas situações de gol. Vegetti e Pec eram os jogadores mais perigosos da equipe, porém não conseguiram balançar as redes de João Ricardo, que estava inspirado.

Após algumas boas chances, aos 30, o Vasco possuía 8 finalizações, contra apenas duas do Fortaleza. Porém, o Leão do Pici se mostrava muito sólido defensivamente, que com grande atuação de seu goleiro, evitou o gol vascaíno.

Vojvoda implementou um bloco médio/baixo em sua equipe, fazendo com que sua equipe apostasse nos contra- ataques. Passado o primeiro terço de partida, o Leão do Pici passou a chegar com perigo e igualar as ações.

No final de um bom e movimentado primeiro tempo, o Vasco possuía 57% de posse de bola, contra 43% do Fortaleza, além de 11 finalizações, contra 4 dos visitantes.

Brilhou a estrela...

Após o intervalo, Ramón Diaz promoveu a entrada do atacante Rossi, no lugar de Marlon Gomes. Com isso, a equipe carioca voltou ao ataque novamente. Aos 58, Payet recebeu passe de Praxedes na meia-lua, cortou para a esquerda e finalizou no cantinho, sem chances para João Ricardo, abrindo o placar em São Januário.

Após levar o gol, o Tricolor foi para frente, e dessa vez, quem foi exigido foi o goleiro Léo Jardim, que realizou grandes defesas, em sequência. O Fortaleza igualou a posse de bola e praticamente dominou as ações.

Com uma equipe já desgastada fisicamente, o Vasco não conseguia aproveitar os contra- ataques e as mexidas de Ramon Diaz deixaram a equipe mais defensiva. Portanto, a reta final ficou marcada por um “ataque contra defesa” do Fortaleza, com o Vasco se segurando na defesa.

A trincheira vascaína contou com a grande atuação do goleiro Léo Jardim, que garantiu os três pontos a equipe, diante de mais de 20 mil torcedores presentes.

Tabela

Com a vitória, o Vasco dormirá fora da zona de rebaixamento, pois subiu para a 16ª colocação, com 30 pontos. Já o Fortaleza, caiu para a 7ª colocação, com 42 pontos.

Próximos compromissos

O Vasco volta a campo no Domingo (22), às 16h, quando disputa o clássico contra o Flamengo, no Maracanã. Já o Fortaleza, vai até Salvador, enfrentar o Bahia, no sábado (21) às 18h30. Ambos os jogos serão válidos pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.