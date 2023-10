Diniz valoriza reação do Fluminense e alfineta arbitragem: "Jogo manchado"

Fluminense e Corinthians se enfrentaram na noite desta quinta-feira (19) em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor carioca, que foi para o vestiário perdendo por 3 a 1, buscou o empate em um segundo tempo de show da torcida e do mais puro “Dinizismo”.

A partida terminou em 3 a 3. Apesar da reação, a Fluzão caiu duas posições, ficando em nono, enquanto o Timão subiu uma, parando em décimo terceiro.

Após a partida, o técnico Fernando Diniz foi perguntado sobre a situação do time no campeonato nacional e exaltou seus jogadores, mas reclamou fortemente da postura que a arbitragem vem tendo “contra” sua equipe.

"Jogo manchado pela arbitragem. Não consigo entender. Me ajudem, por favor. Todo mundo reclamou muito. O lance do Marlon, é inconcebível marcar um pênalti como aquele. Não dá para marcar um pênalti com tanta clareza. Se encostar é pênalti? Muito estranho, muito estranho. Nossa pontuação tem muito a ver com a arbitragem."

"O lance no Samuel Xavier, todo VAR chama para expulsar o jogador. Eu nem acho que seria para expulsão, como já falei. Mas chamam. Fábio Santos pisa no tornozelo do Samuel Xavier, que está inchado."

O treinador também comentou sobre a opção do meio campista Lima como titular na partida. O jogador que nos jogos anteriores começou no banco, fez dois gols e ajudou o Flu a reagir no segundo tempo.

"O Lima iniciou o jogo porque o Árias chegou às 8 da manhã. Ele jogou dois atrás o jogo inteiro. A gente resolveu utilizá-lo pelo máximo que a gente poderia. O Lima foi uma das grandes contratações do Fluminense, ele já ajudou a gente nesse ano, principalmente nos momentos mais difíceis. Ele jogou de volante, de primeiro, de segundo, nas duas pontas, de meia avançado, sempre contribuindo e sempre sendo importante. Acho que foi um grande prêmio os gols que ele fez hoje"

Por fim, Diniz não poupou elogios a Marcelo, que sofreu um esboço de vaias na primeira metade, mas orquestrou a equipe em busca do empate no segundo tempo.

"A gente precisa ressaltar que jogador é o Marcelo. Ele comete um erro, a torcida insinua vaiar, mas a torcida meio que já tem um remorso e pensa que não pode vaiar um jogador desse. O Marcelo se transforma no grande personagem na partida, o que ele jogou no segundo tempo foi uma barbaridade. A gente tem o privilégio de ter o Marcelo com a gente. É muito bonito ver o Marcelo jogar, é lindo"

sequência

O Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 18h30 (horário de Brasília). A equipe viaja até Bragança Paulista para enfrentar o RB Bragantino, pela rodada 28 do Brasileirão. Quanto mais vitórias, maior a confiança do grupo para a final da Libertadores no dia 4 de novembro.