Fluminense e Cruzeiro se enfrentam em duelo de times opostos na tabela

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30, no estádio do Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor entrará em campo para a última partida antes da semifinal da Taça Libertadores, enquanto a Raposa mira se manter na zona de classificação para a Sul-Americana da próxima temporada.

No CT Carlos Castilho, o Fluminense encerrou nessa terça-feira (19) a preparação para o jogo de amanhã, e conta com a volta dos titulares Samuel Xaviel e Felipe Melo. Já o Cabuloso tem a ausência do zagueiro Luciano Castán.

Prováveis escalações

O técnico Fernando Diniz deve ir com o que tem de melhor fisicamente para enfrentar o Cruzeiro. Durante a última atividade antes do jogo, o treinador, indicou que Marcelo será poupado e dará lugar a Diogo Barbosa.

Na direita, Samuel Xavier retorna no lugar de Guga. Na defesa, Felipe Melo volta para jogar ao lado de Nino. No meio, Lima deve ser titular no lugar de Arias, que se recupera de lesão no tornozelo direito. A provável escalação do Fluminense é:

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Alexsander e Lima; Keno, John Kennedy e Cano.

Sem Castán, titular absoluto da equipe desde o início do Brasileiro, o técnico Zé Ricardo leva apenas três zagueiros para o duelo no Rio de Janeiro: João Marcelo, Lucas Oliveira e Neris. Já em relação à parte ofensiva do time, Nikão e Bruno Rodrigues, que se destacaram no segundo tempo da vitória sobre o Santos, tendem a seguir como opções no banco de reservas. O provável time do Cruzeiro para pegar o Fluminense é:

Rafael Cabral; William, Neris, Lucas Oliveira (João Marcelo) e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital; Arthur Gomes, Wesley e Gilberto.

O Fluminense começa a rodada da sexta posição, mirando G4, e está com 38 pontos. Já o Cruzeiro entrará em campo na 11ª colocação, com 29 pontos, a cinco do Santos, que abre a zona de rebaixamento.