De virada, Tombense vence Vila Nova em casa

Na noite desta quinta-feira (19), o Tombense venceu Vila Nova de virada, por 2 a 1, na abertura da 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Almeidão, em Tombos. Lourenço marcou para o Tigre. Fernandão marcou duas vezes para o Gavião Carcará.

Tigre pressiona e marca

O jogo começou bastante animado, com as equipes tendo boas chances e se atacando. O Vila Nova saiu pra cima, tentando ser superior, mas faltava finalização. Mas quem levou perigo mesmo foi o Tombense, que aos 16, quase abriu o placar em cabeçada de Fernandão.

Na sequência, o Tigre deu a resposta e foi fatal com Lourenço. O jogador tirou Kleiton de cena e chutou de fora da área para marcar um golaço. Nos minutos finais, o Tombense pressionou em busca do empate, mas não conseguiu a façanha.

Tombense marca e vence

A partida recomeçou com as equipes no mesmo pique, continuaram finalizando bastante, mas pecando na pontaria. Aos 26, o árbitro marcou pênalti para os donos da casa, após o toque de mão de Eduardo Doma. A infração só foi marcada após a notificação do VAR. Na cobrança, aos 31, Fernandão bateu ruim, e desperdiçou a chance de empate.

Na sequência, em busca de redenção, Fernandão se redimiu e finalmente empatou a partida, após a cobrança de um lateral, Fernandão subiu no segundo poste e cabeceou no canto para deixar tudo igual. Aos 50, em mais um cabeceio, após a cobrança de lateral, Fernandão virou o jogo para o Tombense, de maneira incrível.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Tombense continua na 18ª posição, mas agora com os 31 pontos. Já o Vila Nova perdeu a chance de pular para a quinta posição e se complicou na luta pelo acesso, estacionando na 9ª posição com 51 pontos.

Próximos Jogos

Para a próxima rodada, as equipes voltam a campo no sábado (28). O Tombense visita a Chapecoense, às 15h, na Arena Condá, em Chapecó. Enquanto o Vila Nova faz o clássico contra o Atlético-GO, às 19h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.