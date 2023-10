Apesar da derrota, Umberto Louzer se mostra otimista: "Perdemos uma batalha, mas a guerra continua"

Na noite deste domingo (15), o Guarani visitou o Vitória pela 32ª rodada da Série B, em Salvador (BA), e foi derrotado pelo placar de 2 a 0. Os tentos do Leão foram anotados por Léo Gamalho e Wagner Leonardo.

Com a derrota jogando no estádio do Barradão, o equipe Bugrina saiu do G4 faltando 7 rodadas para o fim da competição. O Bugre jogou desde os 27 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos, depois da expulsão polêmica de Matheus Bueno. Esse fato rendeu assunto na coletiva de Louzer e também na declaração pós jogo de Diogo Mateus.

Coletiva de Umberto Louzer

"Atualmente com um futebol tão disputado, um jogo desse tamanho, o detalhe iria fazer diferença favorável a alguma equipe. Você perder um atleta no início da partida é um fator que dificultou ainda mais para nós, mas mesmo saindo atrás, com um jogador a menos, tivemos possibilidades de empatar o jogo ainda no primeiro tempo terminando com três situações claras onde poderíamos ter levado a igualdade para o intervalo." afirmou o treinador.

“Infelizmente, logo no início do segundo tempo tomamos um gol de bola parada onde estamos buscando ajustar a equipe que prejudicou muito, mas a equipe se mostrou organizada e fomos tentar diminuir o placar e criamos algumas possibilidades. O goleiro adversário trabalhou bastante junto com a defesa que tirou a bola em cima da linha.” completou Louzer.

O comandante do Verdão também elogiou a postura do time menos jogando com 10 em campo: “Então é parabenizar os atletas pela entrega que lutaram do começo ao fim, mesmo com a desigualdade numérica dentro jogo, infelizmente o resultado não foi aquilo que trabalhamos para conquistar. Perdemos uma batalha, mas a guerra continua. Agora é recuperar os atletas e voltar as atenções para o próximo duelo fora de casa contra o Mirassol.”

O técnico foi questionado sobre a atuação da arbitragem, ele preferiu fugir um pouco da pergunta em si por não gostar de criticar os árbitros depois das partidas: “Eu, como de costume, já tive situações na qual eu conversei com algumas pessoas responsáveis para fazer esse tipo de argumentação, porque até em vitórias nossas o Guarani foi prejudicado. Então tenho certeza que o Guarani irá fazer algum tipo de representação, mas eu não gosto de falar (sobre a arbitragem) e vou me manter dessa maneira.”

“Vamos trabalhar para tirar as coisas boas desse duelo, fazer os ajustes necessários para melhorar para que nós possamos chegar mais fortes contra o Mirassol. Essa derrota tem que servir para nos impulsionar, nos fortalecer e nos unir ainda mais em busca desse sonhado acesso à primeira divisão.” finalizou Umberto Louzer com foco total na próxima rodada.

Foto: Raphael Silvestre/Guarani FC

Sequência

Agora o Bugre volta para Campinas e terá 5 dias de preparação antes do confronto na sexta-feira (20) contra o Mirassol fora de casa, no estádio José Maria de Campos Maia.

Com isso, o Guarani caiu para a 5ª colocação com 54 pontos e assistirá o confronto direto entre Juventude e Sport, amanhã (16), pois afeta diretamente o planejamento da equipe para o restante do campeonato.