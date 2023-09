Corinthians arranca empate com Fortaleza no primeiro jogo da semi na Sul-Americana

O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Fortaleza na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), na noite da terça-feira (26), pela partida de ida das semifinais da Sul-Americana 2023. Zé Welison marcou para o Leão e Yuri Alberto empatou para o Timão.

Com o resultado, a disputa pela vaga na grande final permanece em aberto para o jogo da volta, que acontece na próxima terça-feira (3), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Antes do início da partida, torcedores do time cearense brigaram entre si nas arquibancadas.

O jogo

O Fortaleza começou melhor nos minutos iniciais do primeiro tempo, mesmo com a posse de bola equilibrada entre as duas equipes. O Corinthians tentava partir para o ataque, mas não conseguia furar o bloqueio do Fortaleza. Aos 20 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Marinho, Zé Welison se antecipou à zaga do Corinthians e cabeceou para o fundo da rede. O juiz anulou o gol, mas após checagem no VAR, validou o gol.

Depois disso, o Corinthians se lançou ao ataque em busca do empate. Os mandantes passaram a ter maior posse de bola. Nesse contexto, o Timão chegou ao gol de empate. Aos 40 minutos do primeiro tempo, após passe de Renato Augusto, Yuri Alberto chutou no canto de João Ricardo, empatando o jogo.

O segundo tempo começou bastante equilibrado. Aos sete minutos, Vojvoda fez a primeira substituição após Marinho sofrer lesão e colocou Yago Pikachu. Foi justamente com ele que o Leão chegou às suas melhores chances nos 20 primeiros minutos do segundo tempo.

Em dois chutes fortes, sendo um para fora e outro defendido, o atacante chegou perto de marcar o segundo gol do Fortaleza. Buscando pressionar os mandantes, Vojvoda promoveu as entradas dos atacantes Calebe e Machuca. O argentino conseguiu criar uma chance aos 30 minutos, após jogada individual, mas chutou para fora.

Sequência

No sábado (30), pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão, o Fortaleza recebe o Grêmio na Arena Castelão às 16h, e no mesmo dia, às 18h30, o Corinthians encara o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, no Morumbi.