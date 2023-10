Zé Ricardo valoriza empenho dos jogadores e destaca: "Cruzeiro cresce em dificuldades"

Pela 28ª rodada da Série A, o Cruzeiro fez uma boa partida e venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena MRV, neste domingo (28). Jemerson marcou um gol contra aos 43 minutos do segundo tempo e definiu o placar do jogo.

Com a boa atuação e a vitória, Zé Ricardo elogiou os jogadores pela conquista e disse que foi a melhor partida de todos desde sua chegada ao clube. "Acho que foi a melhor partida de todos ali do Cruzeiro, os profissionais que estão envolvidos. E a gente está sempre trocando ideias e fazendo o melhor para o Cruzeiro. E o time acaba crescendo em dificuldades. Agora é focar e trabalhar no jogo de quarta-feira e buscar mais três pontos, o que será importante em nossa caminhada."

Zé Ricardo também destacou a importância do retorno de Matheus Pereira e Rafael Elias. Ele disse que quer ver Matheus jogando mais perto do gol e que estava muito ansioso com o retorno do centroavante. O Papagaio voltou depois de uma lesão, enquanto Matheus Pereira voltou contra o Cuiabá e foi titular contra o Flamengo e hoje, diante do arquirrival.

"Matheus é um jogador de muito talento. Eu achei que no jogo contra o Flamengo, ele buscou muito o jogo, e sentimos a falta de um jogador com a qualidade dele perto do gol. Ele entendeu isso e já conseguiu fazer. Eu gostaria de tê-lo mantido até o final do jogo, mas, como precisamos de uma substituição a mais com a entrada do Japa no lugar do Kaiki, tivemos que fazer essa troca. No entanto, ele também está muito focado e ciente de que pode melhorar, especialmente porque ficou muito tempo parado. Quanto a Rafael Elias, estávamos muito ansiosos por seu retorno, e sabemos que o jogo deve ser tranquilizado, e com sua volta, ganhamos esse tipo de jogador."

Foto: Staff Images/Cruzeiro

Sequência do Cruzeiro no Brasileiro

Com a vitória, o Cruzeiro subiu para a 14ª colocação, somando 34 pontos, e se distanciou da zona do rebaixamento. A Raposa agora está a quatro pontos de distância do Vasco, que está na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o time celeste terá um confronto direto na luta contra o rebaixamento contra o Bahia, na quarta-feira (25), às 20h, no Mineirão.