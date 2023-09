Lanterna ABC derrota Ponte Preta e volta a vencer na Série B

Neste sábado (30), o Estádio Frasqueirão foi o palco do embate entre ABC e Ponte Preta, confronto válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa levaram a melhor e venceram por 2 a 0, os gols foram marcados por Ramon e Paulo Sérgio, respectivamente.

Mesmo com o triunfo conquistado, os comandados de Argel Fuchs permanecem na última posição com 19 pontos conquistados, a 12 do Avaí, primeiro time fora do Z-4. Por sua vez, o clube paulista é o 15º colocado, com 33 pontos na conta.

O zagueiro ponte-pretano Edson, é desfalque confirmado para o próximo compromisso da Macaca pelo campeonato nacional. O camisa 3 estava pendurado e recebeu o cartão amarelo ainda no começo. Portanto, o atleta terá de cumprir suspensão contra o Sport.

Primeiro tempo sem gols

Nenhuma das duas equipes criou boas chances na etapa inicial, que ficou marcada por 45 minutos de poucas emoções. Os mandantes tiveram quatro finalizações ao longo da primeira metade de jogo, porém as tentativas se quer acertaram a meta defendida por Caíque França.

O Alvinegro Potiguar foi superior no início, mas as descidas rumo ao ataque não se transformaram em oportunidades claras para que o marcador fosse aberto em Natal.

A melhor oportunidade do elefante aconteceu aos 2 minutos, quando após cobrança de falta do lado esquerdo, o arqueiro ponte-pretano deu o rebote, a sobra na área foi aproveitada na finalização de Wallyson, que mandou por cima do gol.

Do lado da Macaca, o chute de Paul Villero da intermediária parou na boa defesa de Michael, bem posicionado, o goleiro espalmou para evitar o perigo.

Segundo tempo, alma lavada

Aos 27 minutos o placar foi aberto no Frasqueirão. Daniel aproveitou o rebote dado pela Ponte e de cabeça fez o passe para Ramon, que sem perder tempo arriscou de perna direita e estufou a rede, 1 a 0 para o ABC.

Com 34 minutos, Anderson Cordeiro ficou cara a cara com Caíque França, que levou a melhor, fez a defesa e evitou que os nordestinos ampliassem.

Nos acréscimos, o ABC fechou o caixão. Tony Anderson carregou pelo lado esquerdo e fez o passe para Paulo Sérgio, livre de marcação, o atacante apenas tirou do goleiro para fazer o 2 a 0.

Anote na agenda, torcedor!

O ABC volta a campo na próxima quinta-feria (05), o compromisso em questão será fora de casa contra a Chapecoense, a bola rolará a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Em contrapartida, a Ponte Preta terá uma difícil missão, a Macaca viajará até Recife para enfrentar o Sport na segunda-feira (09), o pontapé inicial está marcado para ser dado às 20h (horário de Brasília). Ambos os embates são válidos pela 31ª rodada da Série B.