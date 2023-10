Avaí vence o Ceará, se afasta do Z-4 e respira no campeonato

Este foi o sexto jogo seguido sem vitória do Ceará, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B, o Alvinegro visitou o Avaí no estádio da Ressacada, e foi derrotado por 1 a 0, com gol marcado por Waguinho no começo do segundo tempo.

Pressão na primeira etapa

No primeiro tempo, a equipe do Ceará mostrou muita dificuldade na organização defensiva, dando espaço para o Avaí trabalhar o jogo e criar oportunidades. Sendo assim, já nos primeiros minutos de jogo a equipe da casa teve grande chance com Poveda, que após contra-ataque, obrigou o goleiro Richard a fazer uma falta fora da área, provocando o cartão amarelo para o arqueiro. A equipe da casa continuou tomando conta do jogo e das ações da partida, mostrando muito mais vontade de vencer do que os visitantes.

Melhor na partida, Avaí alcança gol decisivo

Observando o cenário do jogo, mesmo com suas limitações, o Avaí voltou ainda mais concentrado para a segunda etapa, e já no começo, encontrou o primeiro gol, com apenas um minuto de jogo. Após ótimo cruzamento de Natanael, encontrou Waguinho livre de marcação na grande área, finalizou de perna direita e com muito oportunismo abriu o placar em Florianópolis.

Desorganizado e sem criatividade, Ceará não consegue reação

Pouco depois de sofrer o gol, em uma saída de bola errada do Avaí, o Ceará teve a chance do gol de empate nos pés de seu camisa nove Nicolas, que sozinho frente ao goleiro, finalizou para fora. Mesmo precisando de uma reação, o alvinegro continuou perdido na partida e pouco conseguiu incomodar a defesa do Leão da Ilha. A partida se manteve muito truncada com muitas decisões erradas e passes afobados do Ceará, que até tentou com chutes de fora da área sem muito perigo. No fim, ainda teve um de seus jogadores expulso. Já nos acréscimos, por reclamação, David Ricardo foi mais cedo para o vestiário.

Classificação e próximos jogos

Com isso, o Avaí consegue respirar na competição e alcançar os 48 pontos, abrindo cinco de vantagem em relação a Chapecoense, estacionada na 17ª colocação. Dessa forma, o próximo compromisso do Leão será na próxima quinta-feira (26) ás 19 horas, onde terá que enfrentar fora de casa, o time do ABC, último colocado do campeonato.

Já o Ceará, em péssima fase, chegou a seis jogos sem vitória e aumentou a crise dentro do clube. A equipe do técnico Vagner Mancini soma 43 pontos na tabela e atualmente ocupa o 11° lugar, sem muitas ambições para o restante da temporada. Agora, o time Cearense regressa para Fortaleza para se preparar para o confronto contra o Sport, na próxima sexta-feira (27), ás 19 horas, no Castelão.