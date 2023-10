Perto do acesso, Sport visita o Ceará, que 'cumpre tabela' na Série B

Na noite desta sexta-feira (27), Ceará e Sport se enfrentam pela 34ª rodada da Série B, no estádio Castelão, às 19h (de Brasília). O Leão da Ilha está cada vez mais próximo do acesso, caso confirme uma vitória contra o Vozão, já estaria quase garantido na elite para o próximo ano.

No histórico do duelo, a equipe de Recife leva vantagem, acumula 18 vitórias, contra 14 da equipe cearense, e juntos somam 10 empates. Só neste ano, já duelaram cinco vezes, até o momento, com duas vitórias para cada lado. Por números o confronto é bem equilibrado, resta saber se teremos equilíbrio na partida de hoje, já que as equipes vivem situações opostas.

Vozão cumprindo tabela

O Vozão não vence há 6 partidas na competição, e hoje não tem mais objetivos na temporada. O time ocupa a 11ª colocação, com 43 pontos, eliminando as chances de queda e ao mesmo tempo de acesso. Portanto, chega sem pretensões para o duelo, jogando apenas para cumprir tabela.

Ao menos o treinador da equipe, Vagner Mancini, quer terminar o campeonato de maneira digna, e manda para a partida as melhores peças à sua disposição.

Provável escalação do Ceará:

Richard; Paulo Victor, Lucas Ribeiro, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Léo Santos, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Barletta, Erick e Nicolas.

Sport ainda sonha com o título

O Rubro-negro vive momento oposto ao seu adversário desta noite, já que ocupa a vice-liderança, com 59 pontos. Além do acesso, o treinador da equipe, Enderson Moreira, disse que vão lutar até o fim pelo título. Ou seja, o time da Ilha do Retiro vem com tudo para a reta final do campeonato, e conta com a volta de Jorginho na criação.

O meia foi ausência contra a Chape pelo acúmulo de amarelos. Outro que também volta é Roberto Rosales. Depois de servir a Venezuela nas Eliminatórias, o lateral-direito foi preservado na última rodada.

Provável escalação do Sport:

Denis; Roberto Rosales, Thyere, Chico e Nathan; Fabinho, Fábio Matheus, Jorginho e Alan Ruiz; Nathan e Diego Souza (Vagner Love).

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)