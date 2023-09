Ceará vence Londrina e sobe na tabela da Série B

Na última quarta-feira (6), Ceará e Londrina duelaram no Estádio Presidente Vargas. O confronto entre as equipes foi válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Cearense venceu a partida por 3 a 1. O placar favorável foi construído ainda na primeira etapa.

Com o triunfo conquistado em seus domínios, o clube nordestino tem 41 pontos conquistados, e está momentaneamente na oitava posição da classificação. Por sua vez, o Tubarão permaneceu na zona da degola, sendo o 19º colocado com apenas 20 pontos somados.

Esta foi o segunda partida de Vagner Mancini como técnico do Ceará. Até o momento, o treinador tem 100% de aproveitamento. O Londrina chegou a marca de cinco jogos sem vencer no campeonato.

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos tiveram boas chances para ambos os lados do início ao fim. Os donos da casa saíram na frente aos cinco minutos da etapa inicial com Erick, que abriu o marcador. A bola cruzada na área em cobrança de escanteio pelo lado direito do ataque do Ceará, caiu nos pés do camisa 11, que no reflexo mandou para o fundo da rede, 1 a 0.

Pouco tempo depois, aos 18, foi a vez da torcida visitante fazer a festa. O Londrina descontou com um gol feito em cobrança de penalidade máxima. Barletta derrubou Marcos Pedro na área. Após revisão no VAR, o árbitro marcou o pênalti a favor da equipe paranaense. João Paulo, capitão do time, não desperdiçou e deixou tudo igual, 1 a 1.

Quando o cronômetro apontou o minuto 29, Erick estava com a bola dominada no lado esquerdo do campo ofensivo, o atacante do Vozão cruzou na medida para Thiago Pagnassut, que de cabeça ampliou, 2 a 1.

Perto do fim do primeiro tempo, o Ceará fechou o caixão com o gol que sacramentou a vitória. Novamente Erick alçou na área pelo lado esquerdo, Léo Santos furou na primeira tentativa do chute. Porém, no rebote do colega de elenco, o camisa 98 finalizou certeiro e marcou o último gol da noite, 3 a 1.

Segundo Tempo

Mesmo atrás no resultado, o Londrina tratou de correr atrás do prejuízo no início do tempo final. Aos nove minutos, Iago Dias arriscou de longe, a tentativa tinha endereço, mas parou na boa defesa de Bruno Ferreira. A resposta do lado mandante veio logo em seguida, aos 15, Jean Carlos mandou do meio da rua, a bola saiu para fora, mas levou muito perigo ao gol defendido por Neneca.

Após este lance, o Tubarão chegou com João Paulo, que com efeito e de fora da área mirou o ângulo, o arqueiro adversário sujou o uniforme para fazer grande defesa e manter o placar inalterado.

Esta foi a última boa chance criada pelas duas equipes na partida. o Ceará apenas aguardou o apito final para comemorar mais uma vitória na segunda divisão, podendo assim se aproximar da zona de classificação para a Série A de 2024.

Próximo compromisso das equipes

O Vozão volta a campo na segunda-feira (18), às 21h (horário de Brasília), o duelo será fora de casa contra o Novorizontino. O Londrina receberá em casa o Ituano na sexta-feira (14) às 18h30, e contará com o apoio de sua torcida na luta pela permanência na Série B.