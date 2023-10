Sport arranca empate heroico contra Ponte Preta na Ilha do Retiro

Sport e Ponte Preta protagonizaram um dos melhores jogos deste ano de 2023. Nessa segunda-feira (9), as equipes se enfrentaram na Ilha do Retiro pela 31ª rodada e empataram por 3 a 3.

A Macaca chegou a abrir 3 a 0 antes dos 40 minutos de jogo, porém o Leão contou com a força de seu estádio e foi buscar o empate. Os paulistas reclamaram bastante da arbitragem, principalmente no segundo gol dos pernambucanos, onde eles alegaram paradinha na cobrança de pênalti de Fabrício Daniel.

Apagão do Leão ou show da Macaca?

O clima na cidade de Recife (PE) estava propenso para mais uma vitória do vice-líder da Série B. O Sport estreava um uniforme completamente rosa, lembrando da conscientização da prevenção do câncer de mama. Outra estreia também era da tecnologia do reconhecimento facial nas catracas do estádio para os torcedores, porém houve muita reclamação sobre o mau funcionamento desses novos aparelhos.

A partida começou muito morna, com 20 minutos de bola rolando, nada aconteceu. O jogo não progredia, muitos jogadores da Ponte ficavam no chão pedindo atendimento, tanto que o zagueiro Mateus Silva foi substituído com 24 minutos de partida, e o Sport abusava dos cruzamentos na área sem finalidade. Quem saiu na frente foram os visitantes com Jefferson Jeh. Aos 26, ele recebeu em velocidade pela esquerda, cortou pra dentro e bateu rasteiro no canto de Denis. O goleirão do Leão ainda encostou na bola, mas não evitou o tento.

Apenas três minutos depois, a Ponte Preta ampliou o placar. Praticamente o replay do primeiro gol. Mailton foi acionado pelo lado esquerdo, trouxe a bola para o pé direito e bateu rasteiro no canto de Denis. 2 a 0 e o Sport não tinha nenhuma reação. Tanto que o técnico Enderson Moreira mandou Diego Souza e Alan Ruiz para o aquecimento.

Antes mesmo de serem chamados, eles viram do banco o 3º gol da Macaca. Rafael Thyere meteu o braço na bola e Mailton cobrou a penalidade com perfeição no ângulo direto. A torcida rubro negra vaiava a equipe, em especial o jovem Peglow. O mesmo foi substituído por Diego Souza, além de Ronaldo Henrique dar lugar para Alan Ruiz.

Com isso o Sport foi para cima e chegou a diminuir com Vagner Love. Depois da cobrança de escanteio ser afastada pela zaga, Jorginho pegou o rebote e finalizou forte. A bola pegou no Artilheiro do Amor e com uma curva muito estranha, ela entrou no cantinho. Depois de quase uma hora de primeira etapa, o juiz encerrou o jogo sob muitas vaias da torcida.

Recuperação espetacular

O segundo tempo foi completamente diferente. Depois do Leão terminar o primeiro tempo com 68% de posse de bola e apenas 4 finalizações, o treinador rubro negro tornou a equipe mais ofensiva ainda com as entradas de Felipe e Fabrício Daniel. Com menos de 3 minutos as mudanças surtiram efeito, duas chances perigosas para os nordestinos com Love Diego Souza de bicicleta.

E a pressão só estava começando. Alan Ruiz experimentou de muito longe obrigando Caíque França fazer uma baita defesa. A Ponte não passava do meio de campo, estava encurralada pela marcação alta dos mandantes. Caíque França se tornava um dos grandes nomes dos paulistas na partida com boas intervenções evitando que o Sport crescesse no jogo.

Até que aos 21 minutos o árbitro deu mais um pênalti, dessa vez ao Sport. Artur derrubou Fabrício Daniel dentro da grande área. O próprio foi para cobrança, contrariando Enderson Moreira que estava enlouquecido à beira do campo pedindo para Diego Souza cobrar. Fabrício cobrou e marcou, mas o time inteiro da Ponte reclamou muito com o juiz alegando que o camisa 97 fez a paradinha antes de cobrar. O gol foi rapidamente validado.

A Macaca até que tentava nos contra-ataques, mas sem efeito algum. Fabrício Daniel quase empatou o jogo, Caíque parou novamente o chute de canhota do atacante. Aos 34 minutos veio o tão sonhado gol de empate. Edinho, que havia entrado no lugar de Love, cruzou para a área, a zaga da Ponte falhou feio e a bola sobrou para Jorginho que estava sozinho, ele sem dificuldades empatou o confronto.

A partir daí o time de Pernambuco cansou e viu Paul Villero quase fazer o gol da vitória ponte pretana. Depois do erro de Fabinho, o colombiano saiu de frente com Denis e ele conseguiu o mais difícil e chutou para fora. Depois de 7 minutos de acréscimos, o árbitro José Mendonça da Silva Jr. encerrou esse grande embate com um misto de aplausos e vaias dos mais de 25 mil torcedores presentes na Ilha.

foto: Rafael Bandeira/Ponte Preta

Tabela

Com o placar empatado nada mudou em grande escala para nenhuma das equipes. O Sport é o vice-líder da competição com 55 pontos estando a 3 pontos do líder Vitória e com uma vantagem de 2 pontinhos para o 5º lugar Atlético GO. Já a Ponte Preta perdeu uma grande chance de se afastar de vez do Z4. Os alvinegros estão na 16ª posição com 34 pontos, uma vantagem de 4 pontos para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, a Chapecoense.

Sequência

Agora o foco das equipes é na próxima rodada. O Sport irá viajar para o sul do país, mais precisamente para Caxias do Sul onde terá um confronto direto contra o Juventude no Alfredo Jaconi, segunda-feira dia 16. A Macaca jogará contra o Atlético GO em casa domingo dia 15, no Moisés Lucarelli.