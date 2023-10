Vasco enfrenta sequência decisiva na luta contra o rebaixamento no Brasileirão

Faltando 10 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro 2023 para o Clube de Regatas Vasco da Gama, a equipe cruzmaltina ocupa a 18ª posição na tabela com 30 pontos conquistados. A sequência do time de Ramón Diaz, por enfrentar times que também lutam na parte de baixo, será fundamental para a permanência na Série A ou a queda para a Série B.

O próximo confronto do Gigante da Colina será contra o Internacional em São Januário, nesta quinta-feira (26). Com 35 pontos, o Colorado conseguiu criar uma folga de 5 pontos para o Z4 após uma goleada por 7 a 1 contra o Santos. No entanto, uma vitória vascaína nesta partida recoloca o Inter na incômoda disputa.

Vasco terá sequência contra times da parte de baixo da tabela

Na sequência, o Vasco visita o Goiás e o Cuiabá. A partida contra o Esmeraldino tende a ter contornos decisivos pelo clube goiano atualmente ser o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Já na rodada 32, em casa, o Cruzmaltino tem um clássico contra o líder Botafogo, que conta os pontos para sagrar-se campeão brasileiro. Posteriormente, a equipe terá, em sequência, os dois jogos mais importantes para seguir na Série A: Cruzeiro no Mineirão, que também está na briga na parte de baixo, e América-MG em São Januário.

A essa altura, na rodada 34, se ainda não tiver encaminhado sua permanência, o Gigante da Colina terá dificuldades, pois enfrenta adversários mais preparados. Os últimos quatro confrontos da equipe no campeonato envolvem Athletico PR e Grêmio fora de casa, e Corinthians e Bragantino, no Rio de Janeiro.

No Brasileirão de 2022, o Ceará foi rebaixado com 37 pontos. Ou seja, naquele campeonato, a equipe que fizesse 38 pontos estaria salva. Levando esta pontuação em conta, os comandados de Ramón Diaz precisariam buscar 8 pontos em 30 possíveis para permanecer na divisão de elite do futebol brasileiro.