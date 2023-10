Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam em duelo importante pelo Brasileirão

Em duelo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe, na noite desta quinta-feira (19), em São Paulo, no Allianz Parque, a equipe do Atlético-MG, às 19h (horário de Brasília). O confronto será decisivo para a sequência das equipes, visto que apenas quatro pontos separam os times em busca de uma vaga direta na Conmebol Libertadores de 2024.

Verdão precisando dar resposta

Com uma sequência amarga de três derrotas consecutivas no Brasileirão, o Palmeiras viu o sonho do bicampeonato consecutivo ir embora definitivamente, sofrendo com a falta de pontos em um momento crucial para se aproximar do líder Botafogo.

O Verdão contará, para o duelo contra o Galo, com o retorno de quatro convocados para as suas seleções: Gustavo Gómez, Piquerez, Richard Ríos e Raphael Veiga.

Do quarteto, apenas Veiga treinou normalmente com o grupo, enquanto Gómez e Piquerez fizeram trabalho regenerativo na parte interna da Academia de Futebol. Richard, por sua vez, não participou do treinamento e desembarcou em São Paulo apenas na noite desta quarta-feira (18).

Por outro lado, o Alviverde terá o desfalque de Abel Ferreira, suspenso por dois jogos após julgamento do STJD, por insinuar que a derrota diante do Grêmio, também no Brasileirão, havia sido "roubada". O auxiliar-técnico João Martins comandará a equipe.

Com isso, o Palmeiras deve ir a campo com: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez (Luan) e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Kevin (Artur), Endrick e Rony.

Galo busca encostar no G-6

Com 40 pontos na tabela e ocupando o nono lugar, o Atltético Mineiro vê o duelo contra os paulistas como excelente oportunidade para encostar no G-6 e sonhar com uma vaga na Conmebol Libertadores de 2024.

O técnico Felipão contará com mudanças para o duelo diante do Palmeiras. Alan Franco, que estava com a seleção venezuelana, e Guilherme Arana, que estava com a seleção brasileira, se juntam à delegação em na capital paulista. Já Edenílson, Bataglia e Pedrinho não foram relacionados. Ficam em Belo Horizonte tratando no departamento médico.

Com isso, o Galo deve ir a campo com: Everson;, Saravia, Maurício Lemos e Bruno Fuchs e Guilherme Arana (Rubens); Otávio, Zaracho (Alan Franco) e Igor Gomes; Pavón, Paulinho e Hulk.

Arbitragem:

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Wager Reway (MT)