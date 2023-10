Clássico Vovô à vista! Fluminense e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo Fluminense e Botafogo se enfrentam, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Flu aposta todas suas fichas na Libertadores, enquanto o rival precisa vencer para manter a distância para o segundo colocado na competição.

Como chegam as equipes?

O Tricolor chega em clima de festa para este confronto, já que está classificado para a sonhada final da Libertadores. Duelo que marca o reencontro com a torcida após o 2 a 1 em cima do Inter, no Beira Rio. Porém o time de Fernando Diniz vem de uma derrota dura no Brasileirão, 3 a 0 para o Cuiabá, e precisa dar uma resposta na competição nacional.

O treinador da equipe pretende poupar três de seus titulares para o confronto deste domingo, Marcelo, Felipe Melo e Ganso, já que tiveram problemas físicos recentemente.

Por outro lado, o Glorioso enfrenta um clima de pressão no momento atual. O Alvinegro não vence há quatro rodadas, e vê os rivais diminuirem a distância, e o sinal de alerta foi acionado. Após empate com o Goiás, a diretoria alvinegra optou por não seguir com Bruno Lage para o restante da temporada, o time será comandado por Lúcio Flávio, comandante do Sub-23, que adota filosofia de trabalho semelhante ao Luís Castro, treinador responsável pelos ótimos números nesta temporada.

Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Alexsander e Ganso (John Kennedy); Arias, Keno e Cano.

Desfalques: Martinelli e Thiago Santos (suspensos), David Braz (torção no joelho esquerdo), Jorge (joelho direito), Gustavo Apis (joelho esquerdo), Manoel (suspenso preventivamente por doping) e Vitor Mendes (suspenso por manipulação).

Pendurados: Diogo Barbosa, Marcelo, Lima, Ganso, Eduardo Barros (auxiliar) e Wagner Bertelli (preparador físico).

Botafogo (Técnico: Lúcio Flávio)

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Victor Sá (Luís Henrique), Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Desfalques: Diego Costa (suspenso), Rafael e Patrick de Paula (lesionados)

Pendurados: Rafael, Matías Segovia, Philipe Sampaio, Hugo, Janderson, Adryelson, Victor Sá e Tchê Tchê

Histórico do confronto

Na história são 388 jogos disputados, e o Tricolor das Laranjeiras leva vantagem no confronto. O Flu já venceu 143 vezes, o Glorioso 127 e aconteceram 118 empates. Falando de Brasileirão, os números são muito equilibrados, com 21 vitórias do Tricolor, 20 do Fogão - além de 20 empates.

O Clássico Vovô é o grande clássico mais antigo do futebol brasileiro, confronto que se iniciou no dia 22 de outubro de 1905. Muita história envolve este grande duelo, que continuarão a ser escritas no futuro.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)