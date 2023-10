Palmeiras se torna o time com mais vitórias na história do campeonato brasileiro

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por uma disputa histórica para o clássico Choque-Rei. O Palmeiras goleou o rival São Paulo por 5 gols no Allianz Parque. A partida colocou o Verdão como a equipe mais vitoriosa de todas as edições do torneio de pontos corridos.

O alviverde e o tricolor tinham o mesmo número de triunfos até esse confronto. Eram 700 vitórias de ambos os lados. Agora, além de ter ultrapassado a equipe são paulina, o Palmeiras venceu mais uma partida no último sábado (28), contra o Bahia, chegando a marca de 702 jogos ganhos. Os atuais campeões da copa do Brasil estão logo atrás, ainda com 700 conquistas.

A rivalidade paulista é uma das mais equilibradas do país, mas as equipes possuem históricos diferentes dos clássicos. De acordo com as contas tricolores, os clubes já se enfrentaram 344 vezes, contando com 116 vitórias de cada e 112 empates. Já para os palmeirenses, foram 338 jogos, com 116 triunfos do São Paulo, 113 do alviverde e 109 empates.

Situação na tabela:

O hendecacampeão do brasileirão está vendo a distância para a liderança do campeonato diminuir após ganhar do Bahia com gol de Raphael Veiga e ver o líder Botafogo tropeçar diante do Cuiabá.

Na próxima quarta-feira (1), acontecerá um confronto entre os líderes, no Estádio Nilton Santos, que poderá diminuir a disputa em apenas 3 pontos. Porém, vale recordar que o time carioca tem um jogo a menos.

O verdão ainda terá 8 rodadas para tentar alcançar o primeiro lugar na tabela ou ao menos garantir uma vaga direta para a Copa Libertadores da América, competição na qual o Palmeiras participa há 8 anos seguidos, recorde entre clubes do Brasil.

TOP 10 equipes com mais vitórias no campeonato brasileiro:

1.º - Palmeiras (702 vitórias)

2.º - São Paulo (700 vitórias)

3.º - Internacional (690 vitórias)

4.º - Atlético Mineiro (687 vitórias)

5.º - Flamengo (683 vitórias)

6.º - Santos (680 vitórias)

7.º - Corinthians/ Grêmio (672 vitórias)

8.º - Cruzeiro (646 vitórias)

9.º - Fluminense (602 vitórias)

10.º - Vasco (538 vitórias)