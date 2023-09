Fluminense encara Internacional em Maracanã lotado pela Libertadores

Na noite desta quarta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), o Fluminense recebe o Internacional, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

O vencedor dos dois jogos do duelo enfrentará o vencedor de Boca Juniors e Palmeiras, que fazem a outra semifinal da competição.

Como chegam as equipes?

Na Liberta, o Tricolor carioca se classificou em primeiro lugar no Grupo D, com 10 pontos, empatado com o River Plate, também com 10, porém com saldo de gols maior.

Nas oitavas, os comandados de Fernando Diniz eliminaram o Argentinos Juniors, com o placar agregado de 3 a 1, após empate em 1 a 1 na Argentina, e vitória por 2 a 0 no Maracanã. Nas quartas, mais duas vitórias. O Olímpia- PAR não foi páreo para o show de John Kennedy, 2 a 0 em casa e 3 a 1 no Paraguai.

Na última partida antes da decisão, o time de guerreiros ganhou do Cruzeiro, por 1 a 0, pelo Brasileirão.

Para as semis, o Flu possui três jogadores pendurados. Caso amarelados, Felipe Melo, Nino e John Kennedy podem perder o jogo de volta na semana que vem.

Do outro lado, o Colorado também se classificou em primeiro lugar, conquistando 12 pontos no grupo B.

Para chegar até aqui, a equipe de Eduardo Coudet eliminou o River Plate, nas oitavas, nos pênaltis. O confronto na Argentina acabou em 2 a 1 para os Hermanos, porém, o Inter devolveu o placar no Beira- Rio e levou a vaga. Nas quartas, duas vitórias contra o Bolívar. 1 a 0 na altitude boliviana, e 2 a 0 em casa.

Em sua última partida, utilizando time misto, o Inter foi derrotado por 2 a 1 pelo Athlético-PR, fora de casa, pelo Brasileirão.

Para as semis, o Internacional também possui três jogadores pendurados, são eles: Mercado, Aranguíz e Alan Patrick.

Retrospecto

No histórico do confronto, a vantagem é colorada. São 31 vitórias do Inter, contra 22 vitórias do Fluminense e 22 empates. Nos confrontos recentes, 3 vitórias coloradas e 2 vitórias tricolores.

Por outro lado, o Fluminense nunca perdeu para o Inter pela Libertadores. Nos dois únicos confrontos, em 2012, válidos pelas oitavas de final, o Fluzão se classificou. 0 a 0 no Beira- Rio, 2 a 1 no Engenhão e classificação tricolor.

Prováveis escalações

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Alexsander, André, Keno e Arias; Germán Cano e John Kennedy.

Técnico: Fernando Diniz

Internacional

Rochet; Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Valencia.

Técnico: Eduardo Coudet

Dúvidas

Ambas as equipes possuem um desfalque certo: Jorge pelo lado do Fluminense e Pedro Henrique pelo lado Colorado. Ganso e Arias voltam de lesão pelo tricolor e Johnny e Vitão pelo Colorado. Destes, Ganso é a maior dúvida para a partida, pois não joga há mais de um mês, os demais devem aparecem entre os titulares.

Arbitragem

Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Assistente 1: Juan P. Belatti (Argentina)

Assistente 2: Diego Bonfá (Argentina)

Quarto árbitro: Andrés Merlos (Argentina)

Árbitro de vídeo: Mauro Vigliano (Argentina)

A partida de volta será disputada na quarta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília) no Beira-Rio, em Porto Alegre, e definirá o classificado para a grande final.