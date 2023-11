Dorival Júnior analisa desempenho do São Paulo contra Cruzeiro: "Bem equilibrado"

Na noite desta quinta-feira (2) no Estádio do Morumbi, o São Paulo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e está cada vez mais perto de alcançar os 45 pontos e finalmente se ver livre da possibilidade de rebaixamento para a segunda divisão em 2024. Os gol do duelo foi marcado por Luciano, que entrou na segunda etapa, após muita aclamação da torcida são-paulina e conseguiu suprir a expectativa, fazendo o gol da vitória.

Luciano é imprescindível

Foto: Divulgação/São Paulo

O treinador do tricolor, Dorival Jr falou bastante após a partida sobre diversos aspectos envolvendo o atacante Luciano, falando sobre a posição ideal para o jogador, projeção do mesmo em 2024, importância dentro do elenco, etc.

"Entramos com uma equipe domingo, o Luciano foi titular e jogou quase toda a partida. Hoje entramos com James, são dois jogadores praticamente na mesma função. Eles podem jogar juntos em alguns momentos, como já fizeram em outras situações, mas ele é importante para a gente, sabe da importância de tudo que realizou desde minha chegada aqui dentro. Para mim, ele é titular da equipe".

"O Luciano quando entrou foi decisivo mais uma vez. É o que queremos, que o jogador se sinta preparado para momentos importantes e decisivos e marque presença. Estou jogando com peças dependendo da necessidade de cada partida".

"Mudanças acontecem, é um fato natural. Quero aproveitar o máximo possível deste elenco, que já me deu ótima resposta e tenho convicção do possa tirar de cada um deles. Para mim, boa parte do grupo do ano que vem espero eu que possamos manter a grande maioria dos que estão aqui. Conto, sim, com Luciano para o ano que vem, respondendo à pergunta anterior".

Análise Completa

Foto: Divulgação/São Paulo

Dorival Jr também fez uma análise geral do desempenho de sua equipe durante o confronto.

"Foi um jogo bem equilibrado, difícil, contra uma equipe que valoriza a posse de bola, como o São Paulo. Os dois times buscaram o gol, no primeiro tempo tivemos mais oportunidades. No segundo tempo pecamos demais no início, quando em quatro momentos tentávamos uma saída de bola e com a perda da bola acabamos nos expondo demais".

"Tivemos as alterações tentando voltar a ter o volume de jogo que tivemos. Encontramos nosso gol, criamos outras boas oportunidades. Foi um jogo disputado, muito igual, muito parelho e acredito que um resultado importantíssimo para este momento da competição e pelas dificuldades que enfrentamos".

Vila Belmiro é a melhor escolha

O comandante, ao ser perguntado pelo nosso repórter da VAVEL Brasil, Lucas Wood, o mesmo falou dos motivos pelo qual a diretoria juntamente com ele, decidiram por escolher a Vila Belmiro como a "casa"do tricolor paulista na partida contra o RB Bragantino na próxima quarta-feira (8).

"Nos apresentaram a Arena Barueri e a Vila Belmiro. A opção de um modo geral foi pela Vila Belmiro e eu dei um ok. É um campo rápido, encaixa próximo ao nosso trabalho e jogaremos na sequência contra o Santos. Tudo isso teve um peso para definirmos. Mas não foi apresentada a arena do Palmeiras neste momento, talvez tenham algum problema que nos impeça, não sei, algum show, alguma partida marcada. Mas alguma coisa acredito eu que tenha tido para não termos esta terceira opção".

Planejamento Segue

Por parte dos jogadores que estiveram dentro das quatro linhas, o lateral-direito Rafinha deu seu depoimento sobre a dificuldade de enfrentar o Cruzeiro, e também sobre os próximos passos da equipe tricolor paulista.

"Vou falar a verdade, sou sincero. A gente tem que ser realista, o Cruzeiro está jogando muito, tem que dar parabéns. Ganhamos de uma grande equipe, melhor equipe que enfrentamos até aqui no segundo turno, minha opinão. Está encaixado, jogando bem. Sabíamos que iríamos enfrentar uma equipe grande, buscando os pontos. Com o futebol que apresentaram hoje vão conseguir as vitórias. São Paulo é isso aí. Nossa equipe soube sofrer, concentramos até o fim, o Luciano é craque e fez o gol".

"Planejamento é o Bragantino semana que vem. Temos que entrar com faca nos dentes para ganhar. Tem muito jogo ainda para este ano, a equipe do São Paulo não pode estar nesta posição na tabela, nosso grupo é forte, bem treinado, se Deus quiser vamos conseguir as vitórias para conseguir uma colocação melhor na tabela".

Próximo Compromisso

O São Paulo volta aos gramados na próxima quarta-feira (8), em que terá de enfrentar a forte e encaixada equipe do RB Bragantino, e por conta de show que vão ser realizados no Estádio do Morumbi, a partida foi realocada para a Vila Belmiro, às 20h. O duelo é válido pela trigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2023.