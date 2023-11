Novorizontino perde pênalti e empata com Atlético GO em confronto pela série B

Atlético-GO e Novorizontino ficaram no empate por 2 a 2 pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (1). Romulo marcou os gols do Tigre, que saiu na frente duas vezes, enquanto Luiz Fernandoe Alix foram os responsáveis em buscar o empate para o rubro-negro goiano. No último minuto dos acréscimos o juiz marcou um pênalti a favor do Novorizontino, mas goleiro Ronaldo fez a defesa.

Primeiro tempo movimentado

Em primeira etapa com muitas chances e boas jogadas, a equipe do Novo Horizonte marcou aos 15 minutos após a sobra de bola para Romulo, que mandou pro fundo da rede.

O Dragão não demorou muito para ir atrás do resultado e aos 22 minutos o atacante Luiz Fernando fez o primeiro do Atlético.

Porém a alegria dos donos da casa não durou muito tempo, porque aos 41, o camisa 17 do time paulista chutou de fora da área e acertou o ângulo.

Etapa final

Já no início do segundo tempo, com apenas 2 minutos de bola rolando, Shaylon cobrou falta e Alex Vinícius completou a jogada mandando para o gol e igualando a partida novamente. Em três oportunidades diferentes para o Dragão, a trave marcou presença e impediu uma possível virada.

Nos acréscimos, uma disputa de bola dentro da área resultou em pênalti para o Novorizontino. Cobrança batida pelo atacante Ronaldo foi defendida por Ronaldo, na disputa de xarás, o goleiro do time goiano levou a melhor.

Situação na tabela

Com esse resultado, o Atlético Goianiense chega a vice liderança com 60 pontos, enquanto o Tigre ocupa o quarto lugar com 57 pontos. Ambos podem acabar saindo do G4 no decorrer da rodada e terão que continuar lutando pelo acesso.

Próximos confrontos

A próxima disputa do rubro-negro será fora de casa, enfrentará o Sport na Ilha do Retiro sexta-feira (10). No domingo (12) o Novorizontino irá receber o líder Vitória no estádio Jorge de Biasi .