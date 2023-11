Zé Ricardo lamenta resultado e vê melhora no Cruzeiro: "Saio orgulhoso"

O técnico Zé Ricardo gostou da atuação do Cruzeiro na derrota por 1 a 0 contra o São Paulo, no Morumbi. O comandante valorizou o adversário e destacou a dificuldade de enfrentar o Tricolor Paulista, mas lamentou o resultado e viu um confronto equilibrado na casa são-paulina.

"Enfrentamos uma grande equipe, que é a atual campeã da Copa do Brasil, por uma boa razão. (...) Saio muito orgulhoso do que nossa equipe apresentou, mas infelizmente não conseguimos transformar as oportunidades em gols. Um jogo como esse é sempre decidido em detalhes, em um lance em que faltou um pouco de contundência da nossa parte", disse o treinador, referindo-se à marcação no lance do gol do São Paulo.

A derrota coloca o Cruzeiro em uma situação complicada na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe de Minas Gerais está a três pontos da zona de rebaixamento. No entanto, Zé Ricardo enxerga as últimas atuações do Cruzeiro como fatores determinantes para a permanência dos mineiros na elite do futebol brasileiro.

"Saio orgulhoso porque vi uma equipe em crescimento, preparada para as próximas rodadas. Tenho certeza de que, jogando dessa forma, vamos conquistar nossos objetivos", completou o comandante.

Próximo jogo

Ainda lutando contra o rebaixamento, o Cruzeiro volta a campo neste domingo (05), às 16h (horário de Brasília), para enfrentar o Internacional, no Mineirão.