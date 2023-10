Eduardo Barroca avalia empate contra o ABC e destaca invencibilidade na Série B: "Nosso foco é vencer"

Depois de abrir o placar no primeiro tempo, o Avaí deixou a vitória escapar e empatou 1 a 1 contra o ABC, nesta quinta-feira (26), pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar de não ter vencido, é o quinto jogo seguido que o clube catarinense não perde na competição.

Mesmo que tenha feito mais finalizações na partida, o Leão só conseguiu garantir um ponto jogando fora de casa, causando incômodo nos torcedores, que nas redes sociais, chamaram Eduardo Barroca de 'retranqueiro'.

Ainda com riscos de rebaixamento, o Avaiano chegou aos 39 pontos na classificação geral. O técnico foi perguntado qual o motivo da equipe não criar uma vantagem depois de marcar o primeiro gol, refletindo em um time mais recuado em campo, o treinador também avaliou a partida, ressaltando que já esperava o adversário atacar mais na segunda etapa.

"Fizemos um bom primeiro tempo, criamos muitas oportunidades e tivemos um controle total, saímos na frente e ainda buscamos o segundo gol. Esperávamos que o ABC fosse arriscar no segundo tempo e foi o que aconteceu, ficamos com dificuldades de iniciar a nossa construção de trás, com a bola no chão, eles subiram a marcação de forma individual, forçando a nossa queda de rendimento e infelizmente sofremos o gol de empate. Estamos vindo de cinco jogos de invencibilidade, nossa ideia era vencer para se afastar do Z4, mas estamos lutando e tentando. Minha missão é fortalecer o nosso grupo e fazer as correções, temos mais uma semana para treinar precisamos nos concentrar, porque o próximo é jogo fora de casa, e nosso foco é vencer."

Em uma partida que requeria um grau de alto nível, o treinador fez algumas alterações que chamaram a atenção, como as entradas do lateral Bruno Cortês, muito criticado pelos torcedores, e do zagueiro Rafael Forster, que não atuava desde o dia 12 de setembro, quando enfrentou o Nação pela Copa Santa Catarina. O longo tempo do defensor fora dos gramados chamou a atenção dos jornalistas presentes na entrevista coletiva.

"Tenho confiança em todos os atletas, acredito realmente no meu grupo, cheguei aqui e estávamos em uma situação adversa. Esses jogadores se uniram e estão se dedicando para entregar o seu melhor, cabe a mim fazer os ajustes para melhorarmos, as cobranças vêm para que possamos evoluir. Mas ao mesmo tempo, dou confiança e reconheço o valor desses atletas que estão lutando para tirar o clube do cenário que nos encontrávamos anteriormente e não possamos voltar mais."

Questionado se o resultado o deixou com um gosto amargo, Eduardo Barroca lamentou o ocorrido e citou até como exemplo uma partida da Série A do Brasileirão. O comandante relembrou que necessita ajustar os erros cometidos pelo time, o que fazem pontos importantes serem desperdiçados nessa reta final, por fim, falou do momento do ABC.

"Sim, principalmente pelo primeiro tempo que a gente fez, por estar com a vantagem, mas futebol é assim. Há uma semana, o Corinthians jogou dentro de casa contra o América Mineiro que também está na mesma situação que o ABC e empatou a partida no final. Do outro lado, há profissionais que buscam seu espaço e têm sua dignidade e interesse em reagir, preciso fortalecer meus jogadores para que no final saiamos com objetivo alcançado."

Próximo encontro

Querendo ficar cada vez mais longe do Z4, o Avaí enfrenta a Ponte Preta no sábado (4), em Novembro, às 17h (de Brasília). A Macaca vive um momento mais difícil na segunda divisão, em 16º lugar e com 35 pontos, os catarinenses podem aproveitar a fase ruim do adversário para garantirem os três pontos e saírem da parte de baixo da tabela.