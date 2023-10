Atlético-GO vence Ponte Preta fora de casa e assume vice-liderança da Série B

Ponte Preta e Atlético-GO fizeram uma partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão Série B, e o Dragão venceu por 2 a 0, com gols de Alix Vinícius e Matheus Peixoto, no Estádio Moisés Lucarelli, chegando à sua quarta vitória consecutiva na competição.

Classificação

Com o resultado, a equipe Rubro-negra goiana assume a vice-liderança provisória com 56 pontos (ainda pode ser ultrapassada na rodada por Sport, Juventude e Guarani) e tem a melhor campanha do returno, enquanto a Macaca fica a um ponto da zona de rebaixamento, tendo anotado 34 pontos.

O jogo

A primeira etapa começou com o Atlético-GO tomando mais a iniciativa, mesmo fora de casa, mas o jogo ficou truncado no meio de campo. Tudo mudou aos 16 minutos, quando o Dragão fez uma bela jogada pela ponta esquerda, e Luiz Fernando achou Alix Vinicius na segunda trave para abrir o placar de cabeça.

A Ponte Preta só reagiu nos minutos finais e ficou mais com a bola no campo ofensivo, mas Jeh e Eliel não conseguiram ser efetivos na frente do gol de Ronaldo. O goleiro tricolor ainda garantiu o zero no placar com duas defesas nos acréscimos.

Para a etapa final, a Ponte voltou com mais volume de jogo em busca do empate, enquanto o Dragão adotou uma postura defensiva e saiu nos contra-ataques em busca do segundo gol. A melhor oportunidade foi de Maílton, aos sete minutos da etapa complementar, em um chute de fora da área. Baya também tentou, mas a bola passou ao lado do goleiro do time goiano, sem sustos. O Dragão defendeu bem seu gol e ainda conseguiu ampliar o placar nos acréscimos com Matheus Peixoto.

Próximos jogos

A Ponte Preta volta a campo na segunda-feira (23), às 20h (horário de Brasília), quando recebe o Ituano, no estádio Moisés Lucarelli. Já a equipe do Atlético-GO voltará a campo já nesta quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), quando recebe o lanterna ABC, no Estádio Antônio Accioly.