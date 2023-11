Pedro Caixinha elogia Bragantino após vitória sobre o Corinthians: "vamos seguir sempre na busca pelo título"

O Bragantino encostou no Botafogo e agora está a um ponto do líder do Campeonato Brasileiro, após vencer em casa o Corinthians por 1 a 0, o técnico Pedro Caixinha falou um pouco sobre o jogo e a confiança de seus atletas em encostarem no líder e vencerem o segundo jogo seguido.

"Hoje era um jogo diferente em um cenário completamente diferente , e onde a equipe tinha que entrar como entrou no jogo, eu acho que tenho que valorizar muito a primeira parte que a equipe fez, valorizar muito um Corinthians, que tem uma identidade totalmente diferente desde que o Mano chegou, falando de estatísticas, era a equipe que tinha o maior período sem conhecer a derrota, vinha de uma fase muito boa e sabíamos que não seria um jogo fácil".

"A forma como a equipe entrou no jogo foi determinante, a forma como a equipe fez acontecer o jogo fez com que o jogo se jogasse através dos nossos comportamentos da primeira parte, e penso que se fossemos um pouco mais cautelosos nas chegadas na última zona, o resultado poderia ter sido outro".

O técnico foi perguntado a respeito do "pulo" que deu na tabela e agora está a 1 ponto do líder, e com um jogo a menos, e se agora o Bragantino pode ser considerado um concorrente ao título.

"Nós estamos muito satisfeitos com aquilo que é a nossa média atual, com essa pontuação temos 1.81, os jogadores sabem muito bem o que marcamos até a Data FIFA para termos mais um dia de recuperação, ao invés de quatro, terem cinco, e vamos seguir nessa orientação, vamos ter jogos super difíceis, com um equipe que eu gosto muito da forma como joga, e vai ser um jogo muito difícil, podemos ganhar esse jogo e vamos fazer tudo para ganhar e depois disso em pensar no próximo jogo que será contra o Botafogo, mas até lá ainda falta muita coisa, falta uma semana, e em uma semana tem muita coisa para trabalhar, e muita coisa para acontecer."

Fala Helinho

Autor do golaço que deu ao Red Bull Bragantino a vitória, Helinho, o atacante falou pós jogo sobre a possibilidade de título brasileiro pelo clube.

Comemoração do gol (Foto: Divulgação / Red Bull Bragantino)

"A gente leva jogo a jogo, dia após dia e assim vamos seguir sempre na busca pelo título."

Além de falar sobre a disputa pelo Brasileirão, o camisa 11 falou também sobre o lindo gol que fez. O golaço deu a ele o troféu de melhor jogador da partida.

"Isso é trabalho em equipe. Todo troféu individual que um atleta pode ganhar é sempre pelo conjunto. Agradeço a Deus e vamos firme na busca pelo título."

Próximos jogos

O Bragantino volta a campo na próxima quarta-feira, 8, quando visita o São Paulo, na Vila Belmiro, às 20h.