Bragantino recebe Corinthians de olho na liderança do Brasileirão

De olho na liderança do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino recebe o Corinthians, neste domingo (05), às 16h (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Shedid, em jogo válido pela 32ª rodada do campeonato. O Bragantino está em quarto colocado, com 55 pontos, quatro atrás do Botafogo, o líder. Já o Corinthians está no 12º lugar e vive momento de ascenção no campeonato.

O duelo entre as equipes paulistas vai ser transmitido pela Globo (canal aberto) e pelo Premiere (pay-per-view). No comando do apito estará Raphael Claus (FIFA-SP), que será auxiliado por Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Leandro Matos Feiosa (SP). Na cabine do VAR estará Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP).

Como chega o Massa Bruta

Na última rodada, o Bragantino venceu o Goiás por 2 a 0, na Serrinha. O resultado foi muito importante para o time, que conseguiu colar ainda mais no Botafogo, líder do campeonato. Os gols da equipe foram anotados por Thiago Borbas e Thalisson.

Para a partida deste final de semana, o elenco comandado por Pedro Caixinha terá seis desfalques: Cipriano (lesão na coxa), Eduardo Santos (cirurgia no joelho), Eric Ramires (lesão na coxa), Lucas Cunha (cirurgia no joelho), Lucas Rafael (transição), Nathan Camargo (entorse no joelho). Por outro lado, o treinador terá o retorno do lateral-direito Aderlan, que cumpriu suspensão na última partida.

Com isso, o time deve ter em campo:

Cleiton; Aderlan, Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Lucas Evangelista, Helinho e Mosquera; Sasha e Borbas.

Como chega o Timão

No último confronto da equipe, o Corinthians enfrentou o Athletico Paranaense na Neo Química Arena e venceu a equipe sulista por 1 a 0. Na ocasião, o Corinthians conseguiu dominar o jogo por algum tempo e o gol saiu após o cruzamento errado de Matheus Bidu, seguido de um corte errado de Thiago Heleno, o Yuri Alberto cabeceou para o gol e o goleiro Bento aceitou.

Para a partida no interior de São Paulo, o treinador Mano Menezes volta a contar com três jogadores: Fausto Vera, Fábio Santos (ambos retornam após cumprir suspensão automática) e Gustavo Mosquito (recuperado de lesão). Mas o atacante Wesley se tornou desfalque após sofrer uma torção no tornozelo esquerdo.

Mano Menezes deve mandar o seguinte time à campo:

Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera e Maycon; Romero, Renato Augusto e Giuliano; Yuri Alberto.