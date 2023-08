Pedro Caixinha analisa empate contra o Vasco: "Queríamos ganhar sempre, mas não é possível".

Na noite da última segunda-feira (14), Red Bull Bragantino e Vasco se enfrentaram no Nabi Abi Chedid. O confronto foi válido pela 19ª rodada do Brasileirão. O empate em 1 a 1 persistiu até o apito final. Vegetti abriu o placar para os cariocas, porém, ao final dos 45 minutos iniciais, Gustavinho igualou o placar.

Tanto o gol do Cruzmaltino quanto o tento dos paulistas foram marcados ainda na primeira etapa. O detalhe fica com os donos da casa, que balançaram as redes no último minuto dos acréscimos. Após cobrança de escanteio pelo lado direito do ataque do Massa Bruta, a bola desviada na pequena área sobrou para Gustavinho, que chutou de perna direita e descontou.

Para seu próximo compromisso, a equipe treinada por Pedro Caixinha, não terá Juninho Capixaba à disposição. O lateral-esquerdo iniciou a partida pendurado. No segundo tempo, o camisa 29 foi amarelado. Portanto, o atleta terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão e por isso não poderá enfrentar o Bahia no próximo domingo.

Após o embate, o técnico português concedeu coletiva de imprensa. O lusitano comentou sobre o ponto solitário conquistado que deixou o clube fora do G4 do Brasileirão.

Foto: Diogo Reis / Agif / Gazeta Press

"Em 18 variáveis que são analisadas por todos na liga, a equipe estar em primeira em seis delas é um trabalho muito grande desses jogadores, e isso que deve ser ressaltado. Hoje, o que ressaltamos é isso. O resultado? Nós nunca vamos poder controlar, mas esse comportamento que aqui tivemos hoje, temos que o ter sempre. Fico muito satisfeito com o comportamento. Queríamos ganhar? Queríamos ganhar sempre! Mas, não é possível".

Com o resultado diante do Vasco, o Massa Bruta terminou a rodada na 5ª posição, com 32 pontos conquistados, mesma pontuação do Flamengo, 4° colocado do campeonato nacional. A Equipe do Interior Paulista só não está entre os quatro primeiros por ter uma vitória a menos que o Fla.

Agenda do Red Bull Bragantino

O Bragantino retornará aos gramados no próximo domingo (20). A batalha em questão será contra o Bahia, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rolará a partir das 16h (horário de Brasília).