América-MG perde para o Coritiba em casa e está rebaixado para Série B

Na noite desta quarta-feira (8), em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o América-MG foi derrotado por 3 a 0 para o Coritiba na Arena Independência. A equipe mineira está matematicamente rebaixada para a segunda divisão da próxima temporada.

Domínio do Coritiba

A partida começou com pressão mineira, obrigando o goleiro Gabriel a trabalhar para salvar sua equipe na primeira chance clara. Marlon foi bastante perigoso na parte esquerda do campo e deu trabalho para a defesa do Coxa.

O Coritiba começou a ser perigoso a partir dos 10 minutos e dominou até o término da primeira etapa, e logo aos 21 minutos Robson cruzou para grande área, Sebastián Gómez desviou e a bola sobrou para Bruno Gomes que apareceu sozinho. O camisa 6 cabeceou para abrir o placar.

Mastriani até tentou algo no ataque mineiro, mas o Coritiba conseguiu ampliar a vantagem, aos 34 minutos Slimani ajeitou de cabeça para Marcelino Moreno que limpou o zagueiro e chutou no cantinho para estufar a rede do adversário. Bruno Gomes ainda teve mais uma chance de aumentar o placar, mas bateu de mau jeito e mandou por cima do gol. Assim as equipes foram para o intervalo com 2 a 0 para os visitantes.

América-MG oficialmente rebaixado

O Coelho voltou com tudo tentando buscar o empate, o lateral Marlon levou perigo em uma jogada ensaiada. Mas com as substituições do time visitante, voltaram a dominar o jogo e aos 23 minutos, Natanael apareceu livre na direita, cruzou para trás e Robson chegou para finalizar, mas foi bloqueado. No rebote o próprio atacante deu um toquinho por baixo do goleiro e a bola foi parar no fundo do gol.

O América até tentou diminuir com Wellington Paulista , mas nem a sorte estava com a equipe e a bola passou tirando tinta do travessão. O Coxa teve muitas chances de aumentar a vantagens, porém acabou desperdiçando todos os contra-ataques nos minutos finais. Com isso o Coritiba garantiu a vitória por 3 a 0 e rebaixou o América-MG.

Situação na tabela

O América-MG é o último colocado da tabela com 21 pontos. E o Coritiba é o 19º colocado com 26 pontos.

Próximos compromissos

O Coelho vai até o Rio de Janeiro encarar o Vasco da Gama no São Januário, no próximo domingo (12), às 18h30. Já o Coxa recebe o Cruzeiro em casa, no sábado (11), às 16h.