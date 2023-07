Buscando sair do Z-4, Coritiba recebe o Fluminense pelo Brasileirão

Na noite desta segunda-feira (24), às 19h, o Coritiba recebe o Fluminense no Estádio Couto Pereira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coxa vem de duas vitórias e um empate e, caso vença, pode ultrapassar o Bahia e ficará a um ponto de se livrar do Z-4. Já o Flu, se conquistar os três pontos, subirá para a quarta posição.

Coritiba

Após a demissão de Antônio Carlos Zago, o Coxa mudou totalmente sob o comando do interino Thiago Kosloski. O time não apenas deixou o posto de último colocado na tabela, como também está próximo de respirar aliviado fora da zona de rebaixamento.

Entretanto, uma grande baixa do Alviverde para a partida é Alef Manga, que é investigado por suposta participação em um esquema de apostas. Desta forma, sua vaga no ataque será ocupada por Marcelino Moreno. Henrique volta após cumprir suspensão e poderá estar no time titular, bem como Diogo Oliveira, já regularizado e apto a estrear.

Assim, a provável escalação inicial do Coxa é: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Kuscevic, Henrique (Jean Pedroso) e Jamerson; Bruno Gomes, Matheus Bianqui e Andrey; Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Robson

Fluminense

O Tricolor Carioca tem vivido altos e baixos, mas ainda assim possui boa sequência recente e se encontra na sétima colocação. Contudo, se sair vencedor esta noite, subirá para quarto, ultrapassando o Palmeiras. A depender do saldo de gols, pode chegar até mesmo à terceira colocação, superando o rival Flamengo.

Contra o Coritiba, no entanto, o Flu não terá seu maior artilheiro, Germán Cano, que cumpre suspensão. Marcelo, poupado, também ficará de fora. Essas baixas devem promover a estreia do novo reforço, Diogo Barbosa, na lateral, e o retorno de Keno como titular.

Desta forma, Fernando Diniz deve mandar a campo: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Lima, Ganso e Arias; Keno e Lelê.

Arbitragem e transmissão

Flavio Rodrigues de Souza será o árbitro da partida, tendo Anderson Jose de Moraes Coelho e Evandro de Melo Lima como auxiliares. Thiago Duarte Peixoto comandará o árbitro de vídeo.

A partida será transmitida através do Premiere, e também pelo tempo real da VAVEL Brasil.